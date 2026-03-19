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यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे? योगी सरकार ने क्या संकेत दिए, जानिए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं. वहीं, यूपी की इस मिनी सरकार के लिए गांवों में दावेदारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. हालांकि अभी तक चुनाव की तारीख न आने से दावेदारों में थोड़ी चिंता है. वहीं, योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर संकेत दे चुकी है कि चुनाव तैयार कराने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है.

मंत्री ओपी राजभर ने दिए ये संकेत: अदालत के सख्त रुख के बाद सरकार पर समयबद्ध चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है. बुधवार को मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विभाग पूरी तैयारी में जुटा है और तय समयसीमा के भीतर चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी.

पंचायती राज मंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार की कोशिश जुलाई 2026 तक ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक सभी चुनाव संपन्न कराने की है.





कार्यकाल की डेडलाइन ने बढ़ाया दबाव: त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में अलग-अलग पदों का कार्यकाल अब खत्म होने की कगार पर है.





कब खत्म हो रहा प्रधानों का कार्यकाल: ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 तक है. जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को खत्म होगा. ऐसे में संवैधानिक प्रावधानों के तहत इनकी अवधि बढ़ाना संभव नहीं है, जिससे चुनाव समय पर कराना सरकार की मजबूरी बन गया है.



OBC आरक्षण बना सबसे बड़ा मुद्दा: चुनाव प्रक्रिया में सबसे अहम कड़ी ‘समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन है. फिलहाल यह आयोग अस्तित्व में नहीं है, जिसकी वजह से ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो पा रहा है। अब मंत्री के बयान के बाद इसके जल्द गठन की उम्मीद जताई जा रही है.





आयोग में कितने सदस्य होंगे: आयोग में पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे. आयोग का कार्यकाल छह महीने का होगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा.





हाईकोर्ट की सख्ती: हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा है कि क्या पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.



अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति में पंचायतों का कार्यकाल पांच साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. अब निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वह कितनी तेजी से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती है क्योंकि आयोग की रिपोर्ट के बिना आरक्षण तय नहीं होगा और बिना आरक्षण के चुनाव कराना मुश्किल है.