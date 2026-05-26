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हिमाचल में कब होगी मानसून की एंट्री? जानें इस बार कम या ज्यादा होगी बारिश

शोभित कटियार ने बताया कि इस बार मानसून में कम बारिश होने का अनुमान है. वहीं, बीते साल 2025 में 45 फीसदी अधिक बारिश हुईं थी. 1 मार्च से 31 मई तक बारिश को प्री मानसून बारिश कहते है. 1 जून के बाद भारत में मानसून आ जाता हैं. उसके बाद मानसून की बारिश कही जाती है.

मौसम विभाग के निदेशक शोभित कटियार ने बताया, 'मानसून अभी अंडमान ही पहुंचा है. 1 जून तक केरल पहुंचेगा. उसके बाद ही हिमाचल में दस्तक देगा. हिमाचल में इस बार 25 जून के आसपास मानसून आने की संभावना है. हालांकि, बीते साल 20 जून को हिमाचल में मानसून की एंट्री हुईं थी और 24 जून तक पुरे प्रदेश में बारिश हो गई थी'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाके तप रहे हैं. हीव वेव से लोग परेशान है. ऐसे में सभी मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री 25 जून तक हो सकती है. वहीं, बीते साल प्रदेश में मानसून की एंट्री 20 जून को हुई थी.

दक्षिण-पश्चिमी मानसून क्या है?

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया, 'दक्षिण-पश्चिमी मानसून एक मौसमी हवा का पैटर्न है. जो भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश लाता है. आमतौर पर मानसून जून से सितंबर महीने तक रहता है. ये हवा दक्षिण-पश्चिम दिशा से यानी हिंद महासागर और अरब सागर से आती है. जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है, क्योंकि मानसून दक्षिण-पश्चिम से आता है. इसलिए इसे दक्षिण-पश्चिमी मानसून कहते हैं. ये मानसून मई महीने के अंत में प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम छोर पर आना शुरू होता है और जुलाई के अंत तक पूरे भारत को कवर कर लेता है'.

मानसूनी हवाएं कैसे आगे बढ़ती है?

शोभित कटियार ने बताते हैं कि मानसून की हवाएं भारत के भूभाग और आसपास के महासागरों के बीच तापमान के अंतर के कारण आगे बढ़ती हैं. भारतीय भूभाग गर्म होता है, जिससे हवा ऊपर उठती है और भूमि पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है. ये कम दबाव महासागरों से नम हवा को खींचता है, जो कि भारत की ओर बहती है. इसके कारण ही बारिश होती है. मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है और उसके बाद पूरे भारत में फैलता है.

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मानसून कभी जल्दी तो कई बार देरी से आता है, इसका कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्र के तापमान में बदलाव है. जो मानसून के आगमन और प्रगति को प्रभावित कर सकता है. पश्चिमी विक्षोभ की लगातार उपस्थिति से भी मानसून की गति धीमी हो सकती है और मानसून आने में देरी हो सकती है.

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