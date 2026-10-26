'सुंदर ठाकुर के ग्रह ठीक नहीं', CM सुक्खू का ऐसा जवाब, फिर टला मंत्रिमंडल विस्तार?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इससे पहले भी कई मौकों पर सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कह चुके हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:09 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसकी चर्चा हो रही है. कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि शायद सुंदर सिंह ठाकुर के ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह करीब एक साल से सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है. मुख्यमंत्री ने साथ ही संकेत दिया कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और एक नया चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा.
'ग्रह ठीक होंगे तो मंत्री बन जाएंगे सुंदर ठाकुर'
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कई बार ग्रह-दशा ठीक नहीं होने के कारण भी काम अटक जाते हैं. उन्होंने सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने के सवाल पर कहा कि जैसे ही उनके ग्रह ठीक होंगे, वह मंत्री बन जाएंगे. सीएम के इस बयान को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अहम माना जा रहा है. हालांकि, उन्होंने विस्तार की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई.
डेढ़ साल से चल रही मंत्री बनाने की चर्चा
कुल्लू सदर से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा लंबे समय से चल रही है. मुख्यमंत्री पहले भी कई बार उन्हें मंत्री बनाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं. इसके बावजूद अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है. सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के भीतर और राजनीतिक हलकों में भी लगातार चर्चा होती रही है.
हाईकमान के फैसले का इंतजार
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान जल्द फैसला करेगा. हाल के दिनों में सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी दिल्ली भी जा चुके हैं. हालांकि, अब तक विस्तार की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है. कुल्लू में मुख्यमंत्री के साथ विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे.
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