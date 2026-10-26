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'सुंदर ठाकुर के ग्रह ठीक नहीं', CM सुक्खू का ऐसा जवाब, फिर टला मंत्रिमंडल विस्तार?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसकी चर्चा हो रही है. कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि शायद सुंदर सिंह ठाकुर के ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह करीब एक साल से सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है. मुख्यमंत्री ने साथ ही संकेत दिया कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और एक नया चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा.

'ग्रह ठीक होंगे तो मंत्री बन जाएंगे सुंदर ठाकुर'