कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में कब आएंगे राहुल गांधी?, बीजेपी के मंत्री ने उठाए नए सवाल

पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के दस दिन के ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी शिविर में किस दिन आएंगे, इसको लेकर संशय बरकरार.

Congress Chintan Shivir Pachmarhi
पचमढी में चल रहा कांग्रेस का चिंतन शिविर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 7:54 PM IST

भोपाल: पचमढी में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में सवाल भी है और संशय भी. राहुल गांधी इस शिविर में कब शामिल होने आ सकते हैं इसकी तारीख अब तक नहीं आई है. कांग्रेस में अब भी इसकी संभावना ही जताई जा रही है.

हांलाकि बिहार चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी क्या चिंतन शिविर में आ पाएंगे, इसको लेकर संशय भी बना हुआ है. उधर बीजेपी के मंत्री ने राहुल गांधी के ट्रेनिंग देने को लेकर ही सवाल उठा दिया है. उधर काबिल ए गौर ये भी है कि इस पूरे ट्रेनिंग कैम्प से पार्टी के प्रवक्ताओं को दूर रखा गया है.

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया (ETV Bharat)

कांग्रेस में जिलाध्यक्षों का कायाकल्प क्या राहुल आएंगे

पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के दस दिन के ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने की संभावना जताई जा रही है. इस ट्रेनिंग कैम्प का आज पांचवां दिन है. राहुल गांधी शिविर में किस दिन आएंगे, इसको लेकर फिलहाल कांग्रेस से भी पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है.

पचमढी में चल रहा कांग्रेस का चिंतन शिविर (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का कहना है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किन तारीखों में आएंगे ये अभी तय नहीं है. लेकिन उनके आने की संभावना है. बरोलिया ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रशिक्षण शिविर के पांचवे दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव के मार्गदर्शन में जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी जो नफरत वाली राजनीति बांट रही है, उससे कैसे मुकाबला करना है, जनता के मुद्दे कैसे उठाना है और कैसे जनता की आवाज बनकर अंतिम छोर तक लगे रहना है. इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है.

पचमढी में चल रहा कांग्रेस का चिंतन शिविर (ETV Bharat)

कांग्रेस के मंत्री का सवाल, राहुल को तो खुद ट्रेनिंग की जरूरत

उधर बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग को बीजेपी की नकल बताया है. उन्होने कहा कि प्रशिक्षण शिविर की नकल करने से कुछ नहीं होगा. गंगा की शुद्धता गंगोत्री से तय होती है. खुद राहुल गांधी को ट्रेनिंग की जरूरत है, वे पार्टी के जिलाध्यक्षों को क्या ट्रेनिंग देंगे. ये ढकोसला कर रहे हैं. इस तरह से नकल करने से ना संगठन खड़ा होता है किसी राजनीतिक दल की हैसियत बढ़ती है.

जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग से प्रवक्ता क्यों गायब

जिलाध्यक्षों की इस ट्रेनिंग में पार्टी प्रवक्ताओं को एंट्री नहीं दी गई है. प्रदेश कांग्रेस के 71 जिलों के जिलाध्यक्षों को दस दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है. संगठन सृजन अभियान में इस प्रयोग के बीच पार्टी हाईकमान का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करना है. दस दिन के ट्रेनिंग कैम्प में कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस इंचार्ज सचिन राव पार्टी कि विचारधारा की मजबूती जमीनी पकड़ के साथ संवाद की विधा सिखाएंगे.

