छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री कब, लू का ऑरेंज अलर्ट इन जिलों के लिए जारी हुआ
छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने कहा, गरज चमक के साथ आने वाले 4 दिनों में बदलेगा प्रदेश का तापमान.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 26, 2026 at 6:10 AM IST|
Updated : May 26, 2026 at 6:47 AM IST
रायपुर: 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है. 2 जून तक यानी 9 दिनों तक जोरदार गर्मी पड़ेगी. वर्तमान में कई जिलों में झुलसाने वाली गर्मी जारी है. लोग हीटवेव का भी शिकार भी हो रहे हैं. नौतपा में इस बार तापमान 44 से 46 डिग्री तक तापमान बना रह सकता है. नौतपा के 9 दिनों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है. कहते हैं कि नौतपा में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, उतनी बढ़िया बारिश मानसून में होती है.
छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री कब
छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. चार दिनों के बाद फिर एक बार प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है. मौसम विभाग की मानें तो इन 4 दिनों में बादल गरजने से लेकर तेज हवाएं तक चलेंगी. इसकी वजह से अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी.
केरल में मानसून की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं बना है, IMD इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है. मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशन होते ही आईएमडी डिक्लियर करेगा. छत्तीसगढ़ में मानसून आने की सामान्य तारीख वैसे 12 जून है, लेकिन केरल में मानसून आने के बाद 10 दिनों का समय छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में लगता है. छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशन होने चाहिए तभी बताया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री कब होगी: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर
सभी जिलों में चलेगी गर्म हवाएं: मौसम विभाग
मौसम वैज्ञानिक ने कहा, ''मध्य छत्तीसगढ़ में पिछले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक है. मध्य छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ग्रीष्म लहर चलने को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है. गर्म हवाओं के चलने की स्थिति अगले 4 दिनों तक बने रहने की संभावना है. मध्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रायपुर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने आरेंज अलर्ट भी जारी किया है.''
अगले 24 घंटों के लिए इन जिलों में लू की चेतावनी
बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर चापा, रायपुर, बलौदाबाजार, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, कांकेर में लू का असर देखने को मिलेगा.
अगले 48 घंटों के लिए इन जिलों में लू की चेतावनी
बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर चापा, रायपुर, बलौदाबाजार,गरियाबंद,धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई,राजनांदगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर में लू का असर होगा.
बादल गरजने के साथ चलेंगी तेज हवाएं
मौसम विभाग के मुताबिक, ''अगले 4 दिनों के बाद पूरे प्रदेश में बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो तेज धूप और गर्मी की वजह से लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए. जरूरी हो तभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए बाहर निकलें. कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त घर या फिर इनडोर एरिया में बिताएं. हल्के और सूती कपड़े पहनें. खाने में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए. खाली पेट धूप में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलें.''
बड़े शहरों का तापमान
|राजनांदगांव
|अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री दर्ज किया गया
|रायपुर
|अधिकतम तापमान 44.01 डिग्री दर्ज किया गया
|माना एयरपोर्ट
|अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया
|बिलासपुर
|अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया
|पेंड्रारोड
|अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री दर्ज किया गया
|अंबिकापुर
|अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री दर्ज किया गया
|जगदलपुर
|धिकतम तापमान 43.3 डिग्री दर्ज किया गया
|दुर्ग
|धिकतम तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया
मई महीने में पिछले 6 सालों में रायपुर का अधिकतम तापमान
|26 मई 2020
|अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री दर्ज किया गया
|30 मई 2021
|अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया
|1 मई 2022
|अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया
|24 मई 2023
|अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया
|30 मई 2024
|अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया गया
|13 मई 2025
|अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री दर्ज किया गया
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