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जून या जुलाई, कब से चलेगी IIT KANPUR से नौबस्ता तक मेट्रो?, मिला हिंट...

आखिरी टेस्ट के लिए मेट्रो तैयार, सुरक्षा टीम के अफसर देंगे ग्रीन सिग्नल.

when will kanpur metro run iit kanpur to naubasta stations know
कानपुर में कब से चलेगी आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक मेट्रो? (kanpur metro media cell.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 9:54 AM IST

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कानपुर: शहर में अभी आईआईटी कानपुर से लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो का संचालन हो रहा है. हालांकि, राहत भरी बात ये है अब मेट्रो का सफर शहर के दक्षिण क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा. सेंट्रल स्टेशन से लेकर नौबस्ता तक मेट्रो दौड़ती दिखेगी. इसके लिए केवल मेट्रो का आखिरी टेस्ट बाकी है. इसे लेकर मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त व उनकी टीम के अफसर इसी हफ्ते कानपुर आने वाले हैं.

कब से शुरू हो सकता है संचालन: उप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. टीम की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही 10 से 20 लाख की आबादी को मेट्रो का तोहफा मिल जाएगा. उप्र मेट्रोल रेल कार्पोरेशन के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने कहा कि हम दो से तीन दिनों में कानपुर आने वाले हैं. वहां पर सीएमआरएस टीम का निरीक्षण होगा. इसकी रिपोर्ट हमें आगामी 20 से 25 दिनों में मिल जाएगी और फिर अगले माह से मेट्रो का संचालन आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक शुरू हो जाएगा.

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कानपुर में कब से चलेगी आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक मेट्रो?, जानिए (kanpur metro media cell.)


आईआईटी से नौबस्ता का रूट क्लियर: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) के जनसंपर्क अधिकारी पंचानन मिश्र ने बताया अब आईआईटी से लेकर नौबस्ता तक मेट्रो ट्रेन चलाने में कोई तकनीकी रुकावट नहीं है. पूरा काम हो चुका है. हालांकि नियमों के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता पर है. इसलिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त का यह निरीक्षण अहम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उनकी हरी झंडी मिलते ही इस रूट को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा.

सुरक्षा टीम के अफसर इन बिंदुओं को परखेंगे

  • ट्रेन और ट्रैक का परीक्षण: टीम के सदस्य सबसे पहले ट्रैक की मजबूती, सिग्नलिंग सिस्टम और सबसे जरूरी 'इमरजेंसी ब्रेक' का सख्त परीक्षण करेगी.

  • यात्रियों की सुरक्षा: स्टेशनों पर लगी लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां (एस्केलेटर) और ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) गेट को संचालित कर देखा जाएगा.

    आपातकालीन इंतजाम: किसी भी हादसे से निपटने के लिए स्टेशनों पर लगे फायर फाइटिंग सिस्टम (अग्निशमन व्यवस्था) और इमरजेंसी एग्जिट गेट्स की गहनता से जांच की जाएगी.

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