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जून या जुलाई, कब से चलेगी IIT KANPUR से नौबस्ता तक मेट्रो?, मिला हिंट...

कानपुर: शहर में अभी आईआईटी कानपुर से लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो का संचालन हो रहा है. हालांकि, राहत भरी बात ये है अब मेट्रो का सफर शहर के दक्षिण क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा. सेंट्रल स्टेशन से लेकर नौबस्ता तक मेट्रो दौड़ती दिखेगी. इसके लिए केवल मेट्रो का आखिरी टेस्ट बाकी है. इसे लेकर मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त व उनकी टीम के अफसर इसी हफ्ते कानपुर आने वाले हैं.





कब से शुरू हो सकता है संचालन: उप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. टीम की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही 10 से 20 लाख की आबादी को मेट्रो का तोहफा मिल जाएगा. उप्र मेट्रोल रेल कार्पोरेशन के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने कहा कि हम दो से तीन दिनों में कानपुर आने वाले हैं. वहां पर सीएमआरएस टीम का निरीक्षण होगा. इसकी रिपोर्ट हमें आगामी 20 से 25 दिनों में मिल जाएगी और फिर अगले माह से मेट्रो का संचालन आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक शुरू हो जाएगा.