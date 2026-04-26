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हरियाणा में बारिश कब होगी? 45 डिग्री के पास पहुंचा पारा, रोहतक सबसे गर्म शहर, जानें अपने शहर का हाल

हरियाणा में लगातार दूसरे दिन रोहतक सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 44.6 डिग्री तक पहुंच गया. जानें कब गर्मी से राहत मिलेगी?

Haryarna Weather Update
Haryarna Weather Update (IANS)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 26, 2026 at 8:43 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में प्रचंड गर्मी का असर आमजन पर देखने को मिल रहा है. शनिवार को रोहतक 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा है. फरीदाबाद, नारनौल, सिरसा, हिसार और करनाल जैसे शहर भी 42 से 43 डिग्री के बीच झुलसते रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि 12 से ज्यादा शहरों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया. सड़कों पर दोपहर के वक्त सन्नाटा नजर आ रहा है, क्योंकि लोग लू के डर से घरों में कैद हो रहे हैं.

हरियाणा का औसत तापमान भी बढ़ा: प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी लगातार ऊपर जा रहा है. पिछले 24 घंटों में इसमें 0.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन असल असर जमीन पर ज्यादा दिखाई दे रहा है. उत्तर से लेकर दक्षिण हरियाणा तक, लगभग हर जिला 40 से 44 डिग्री के बीच तप रहा है. चंडीगढ़, अंबाला और गुरुग्राम जैसे इलाके भी 41 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आ रहे. गर्म हवाएं दिन के समय शरीर को झुलसा रही हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

रात में भी नहीं मिल रही राहत: गर्मी का असर अब रातों में भी साफ दिखने लगा है. भिवानी में न्यूनतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है. पूरे प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान भी 4.9 डिग्री ऊपर चल रहा है. नारनौल और गुरुग्राम में रात का तापमान 29 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे लोग पूरी रात पसीने में बिताने को मजबूर हैं. पिछले 24 घंटों में रात के तापमान में भी 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो आने वाले दिनों के संकेत दे रही है.

27 अप्रैल से बदलेगा मौसम? मौसम विभाग के मुताबिक, अभी 48 घंटे तक गर्मी से राहत की उम्मीद कम है. 26 अप्रैल को ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसका असर दक्षिण और पश्चिम हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी के रूप में दिख सकता है. 28 अप्रैल को लगभग पूरे प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है. हालांकि 29 अप्रैल से उत्तर हरियाणा में मौसम फिर साफ होने लगेगा, जबकि दक्षिण और मध्य हिस्सों में हल्की बारिश जारी रह सकती है.

आगे कैसी रहेगी गर्मी? अभी के ट्रेंड को देखें तो हरियाणा में तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है, जो साफ तौर पर हीटवेव की स्थिति को दर्शाता है. रोहतक फिलहाल सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जबकि यमुनानगर अपेक्षाकृत कम गर्म है. अगर 27-28 अप्रैल की बारिश असरदार रहती है, तो लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. लेकिन अगर सिस्टम कमजोर पड़ा, तो मई की शुरुआत और ज्यादा खतरनाक गर्मी लेकर आ सकती है.

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