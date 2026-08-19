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कानपुर में यूपी टी 20 लीग मैच कब से होंगे, क्या रहेंगे इंतजाम, जानिए

कानपुर: शहर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में आगामी 28 अगस्त से छह सितंबर तक यूपी टी-20 लीग का आयोजन होने जा रहा है. इसे लेकर कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन ने कई दिशा निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि मैच के दौरान दर्शकों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े इसका विशेष ध्यान रखा जाए.

कमिश्नर ने दिए ये निर्देश: कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि मैच में शामिल होने वाले खिलाड़ियों, दर्शकों एवं शहर में आने वाले अतिथियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए. एक तरह से कहें, तो लीग के लिए स्टेडियम को तैयार कर लीजिए, जिस तरह किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच में तैयारियां पूरी की जाती हैं, उसी तरह स्टेडियम में साफ-सफाई, बिजली, पार्किंग समेत अन्य काम समय से हो जाएं. वह मंगलवार को जिले के कई आला अफसरों व उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग बैठक में भाग ले रहे थे.





ग्रीनपार्क के आसपास सफाई कराइए: मण्डलायुक्त ने नगर आयुक्त को ग्रीन पार्क स्टेडियम एवं उसके आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाने, नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा सीवर एवं नालियों की सफाई समय से पूरे करने के निर्देश दिए. उन्होंने मैचों के दौरान बंदरों एवं आवारा कुत्तों से संबंधित समस्या से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा. स्टेडियम के आसपास कूड़ा इकट्ठा न होने देने तथा पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मियों की तैनाती के भी निर्देश जारी किए गए. बिजली की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने केस्को के अफसरों को ग्रीन पार्क स्टेडियम की बिजली व्यवस्था का पहले से निरीक्षण कर सभी कमियों को दूर करने को कहा. उन्होंने मैचों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए मोबाइल ट्रांसफार्मर सहित वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था तैयार रखने को कहा.







हर गेट पर होगी फोर्स: कमिश्नर ने डीसीपी ट्रैफिक से कहा, दर्शकों की अच्छी संख्या को देखते हुए हर गेट पर पर्याप्त फोर्स लगाई जाए। जिससे स्टेडियम के बाहर किसी तरह की कोई अनहोनी न हो. वहीं, यातायात व्यवस्था के बेहतर संचालन को लेकर कहा पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त कराएं. इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से कहा स्टेडियम में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध रखने के निर्देश दिए. अग्निशमन विभाग को भी स्टेडियम एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया.



