शारदीय नवरात्र पर कब करें घट स्थापना, कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर ने दी जानकारी
नवरात्र घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और शुभ फल साथ ही नवरात्री की तैयारी को लेकर पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने दी जानकारी
Published : October 10, 2026 at 5:27 PM IST
नई दिल्ली: शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर रविवार से हो रही है. कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को देखते हुए दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के लिए विशेष आयोजन किया गया है. माता कालका के दर्शन श्रद्धालु नवरात्र के दौरान किस तरह कर सकेंगे और पूरी व्यवस्था विशेष आयोजन के लिए किस तरह किया गया है. इन सभी बातों की जानकारी कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में जानकारी दी.
कालकाजी मंदिर के महंत पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्र को लेकर कालकाजी मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए विशेष योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था की गई है. इस बार शारदीय नवरात्र के पहले दिन 11 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से शुरू होकर सुबह 10:12 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में 11:44 से शुरू होकर दोपहर के 12:31 तक रहेगा.
इस दौरान घट स्थापना करना भक्तों के लिए विशेष शुभदायक होगा. वहीं श्रद्धालुओं के लिए माता कालका के दरबार में प्रवेश के तीन द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें से दो आम श्रद्धालुओं के लिए होगा तो वहीं एक द्वार VIP पास धारकों के लिए होगा. पहले प्रवेश द्वार कालकाजी मंदिर के राम-प्याऊं के तरफ से होगा, तो वहीं दूसरा द्वार कमल मंदिर के तरफ से होगा और जो VIP पास धारक के लिए द्वार बनाए गए हैं. वह कालकाजी मंदिर के मेट्रो स्टेशन के बगल से बनाया गया है, जहां से श्रद्धालु एंट्री करेंगे. वही एग्जिट के लिए दो द्वारा बनाए गए हैं. पहले द्वार महंत परिसर के तरफ से होगा तो वहीं दूसरा द्वार मोदी मिल के तरफ से होगा.
वहीं, कालकाजी मंदिर के महासचिव सिद्धार्थ भारद्वाज ने बताया कि इस बार शारदीय नवरात्र को देखते हुए कालकाजी मंदिर परिसर में 200 से ढाई सौ के बीच मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वहीं मंदिर परिसर में ही पुलिस चौकी का नवरात्रि के दौरान निर्माण कर दिया जाता है जहां दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे वहीं मंदिर के प्राइवेट गार्ड के साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जवान मंदिर के सुरक्षा और श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए तैनात रहेंगे. एंट्री के तीन द्वारा है तो वहीं एग्जिट के भी दो द्वारा बनाए गए हैं. रात में माता कालका की 1:00 बजे आरती के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए माता के द्वार खोल दिए जाएंगे. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 50-50 की संख्या में एक बार में लोगों को माता के भवन में एंट्री दी जाएगी.
आपको बता दे 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा नवरात्र 20 अक्टूबर तक चलेगा. वहीं इसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस के द्वारा कालकाजी मंदिर में किया गया है.जहां आज शनिवार शाम से ही सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा देते हुए नजर आएंगे, हालांकि कल रविवार है और नवरात्र का पहला दिन है ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ माता कालका के दर्शन करने के लिए कालकाजी मंदिर पहुंचेगी जिसके लिए पुलिस और मंदिर कमेटी के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
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