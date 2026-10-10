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शारदीय नवरात्र पर कब करें घट स्थापना, कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर ने दी जानकारी

कालकाजी मंदिर में शारदीय नवरात्र की तैयारी पूरी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर रविवार से हो रही है. कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को देखते हुए दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के लिए विशेष आयोजन किया गया है. माता कालका के दर्शन श्रद्धालु नवरात्र के दौरान किस तरह कर सकेंगे और पूरी व्यवस्था विशेष आयोजन के लिए किस तरह किया गया है. इन सभी बातों की जानकारी कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में जानकारी दी.

कालकाजी मंदिर के महंत पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्र को लेकर कालकाजी मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए विशेष योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था की गई है. इस बार शारदीय नवरात्र के पहले दिन 11 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से शुरू होकर सुबह 10:12 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में 11:44 से शुरू होकर दोपहर के 12:31 तक रहेगा.