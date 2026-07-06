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फिरोजाबाद के 780 गांवों में कब दूर होगी खारे पानी की PROBLEM?

जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल समस्या दूर करेगी योगी सरकार.

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पीने के पानी की समस्या जल्द होगी दूर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:43 AM IST

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फिरोजाबाद: जनपद के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैय्या कराने के मकसद से शुरू की गई है. जल जीवन मिशन योजना से जनपद के 780 गांवों पेयजल का लाभ मिलेगा.अगले साल मार्च 2027 तक यह काम पूरा हो जाएगा.

कितना बजट है योजना का: जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने इस संबंध में बताया कि इस योजना की शुरुआत 9 अक्टूबर 2023 को हुयी थी. इस योजना का मकसद जनपद के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को शुध्द पेयजल मुहैय्या कराना है. इस कार्य को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी एनसीसी लिमिटेड कम्पनी को सौंपी गयी है.इस महत्वकांक्षी परियोजना की लागत 869.66 करोड़ रुपये है.शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की स्थायी व्यवस्था के मकसद से शुरू की गयी थी.

कितने गांवों को फायदा: इस सतही श्रोत आधारित पाइपलाइन परियोजना से जनपद के 9 विकास खंडों के 780 गांव आच्छादित होंगे.उन्होंने बताया कि इस विशाल योजना का मुख्य आधार लोअर गंगा कैनाल का जल है जिसे अति आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पूरी फिल्टर और शुद्ध करके जनपद के विभिन्न भागों में भेजा जाएगा.

कब तक पूरा होना है काम: फिरोजाबाद जनपद को शुद्धिकरण के बाद 181 एमएलडी पानी 410 ओवरहेड टंकियों के जरिये जनपद के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाएगा. इस योजना के पूर्ण होने से जनपद के ग्रामीण इलाकों में दशकों से चली आ रही खारे और फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा. डीएम ने बताया कि लोगों को पेय जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके और निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए मौके पर जाकर कामकाज को देखा गया था और कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि इस परियोजना को हर हाल में मार्च 2027 तक पूर्ण कर लिया जाए.


क्या निर्देश दिए गए: उन्होंने बताया कि हमने तकनीकी घटकों को देखा है जो पानी को शुद्ध करने की प्राथमिक प्रकिया के महत्वपूर्ण हिस्से है. जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यदायी संस्था को हिदायत दी गयी है कि चेम्बर्स के भीतर अनिवार्य रूप से इमरजेंसी लैंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे किसी भी खराबी या आपातकाल की स्थिति में वहां काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बेहद आसानी और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके.

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