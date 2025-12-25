ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेला 2026 कब से शुरू हो रहा, बनारस से प्रयागराज के लिए कई ट्रेनें, जानिए सुरक्षा और तैयारियां

प्रयागराज में डीएम ने संगम क्षेत्र का किया निरीक्षण, साधु-संतों से की बातचीत, रेलवे ने भी की तैयारी.

prayagraj magh mela 2026 know what are preparations regarding security railways.
माघ मेला 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 7:49 AM IST

Updated : December 25, 2025 at 8:03 AM IST

प्रयागराज/वाराणसी: प्रयागराज में तीन जनवरी से माघ मेला की शुरुआत होने जा रही है. इसे लेकर सभी तैयारियां शुरू हो गईं हैं. 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले के लिए एक ओर जहां प्रशासन और कई सरकारी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं तो वहीं रेलवे भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर से वाया बनारस कई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.


कब से शुरू हो रहा माघ मेला: माघ मेला तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हो रहा है. 15 फरवरी तक यह मेला चलेगा. महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ इस मेले का समापन होना.


कब से कब तक माघ मेला?

स्नानतिथि
पौष पूर्णिमा3 जनवरी
मकर संक्रांति15 जनवरी
मौनी अमावस्या18 जनवरी
वसंत पंचमी23 जनवरी
माघी पूर्णिमा1 फरवरी
महाशिवरात्रि15 फरवरी



बनारस से प्रयागराज के लिए चलेंगी कई ट्रेनें: रेलवे वाराणसी मंडल के मुताबिक 05002/05001 गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी का संचालन गोरखपुर से 01, 03, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 30 जनवरी, 01, 13 एवं 15 फरवरी, 2026 को किया जाएगा. झूसी से 02, 04, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31 जनवरी, 02, 14 एवं 16 फरवरी, 2026 को किया जाएगा.

  • 05002 गोरखपुर-झूसी माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी 01, 03, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 30 जनवरी, 01, 13 एवं 15 फरवरी को चलेगी. यह ट्रेनें देवरिया, बनारस होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी.
  • वापसी यात्रा में 05001 झूसी-गोरखपुर माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी 02, 04, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31 जनवरी, 02, 14 एवं 16 फरवरी, 2026 को झूसी से चलेगी. यह ट्रेनें भी वाराणसी होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी. इस गाड़ी में 15 कोच होंगे.

  • 05004/05003 गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी का संचालन गोरखपुर से 02, 14, 17, 22, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी, 2026 को तथा झूसी से 03, 15, 18, 23 जनवरी, 01 एवं 15 फरवरी, 2026 को किया जायेगा.
  • 05004 गोरखपुर-झूसी माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी 02, 14, 17, 22, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी, 2026 को गोरखपुर से संचालित होगी.
  • वापसी यात्रा में 05003 झूसी-गोरखपुर माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी 03, 15, 18, 23 जनवरी, 01 एवं 15 फरवरी, 2026 को चलेगी.


  • दो जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन 04 अनारक्षित रिंग रेल सेवा चलाये जाने का निर्णय लिया गया है. गाड़ी संख्या 04111 प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-बनारस-जंघई-जफराबाद-अयोध्या धाम- प्रयाग-प्रयागराज जं. रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी 2 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन प्रयागराज जं. से 06.00 बजे प्रस्थान करेगी.
  • गाड़ी संख्या 04113 प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-बनारस-जंघई-जफराबाद-अयोध्या धाम- प्रयाग-प्रयागराज जं. रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी 02 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन प्रयागराज जं. से 17.30 बजे प्रस्थान करेगी.
  • 04114 प्रयागराज जं.- प्रयाग-अयोध्या धाम-जफराबाद-जंघई-बनारस-प्रयागराज रामबाग- प्रयागराज जं. रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी 02 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन प्रयागराज जं. से 17.45 बजे प्रस्थान करेगी.

    04120 प्रयागराज जं.- प्रयाग-अयोध्या धाम-जफराबाद-जंघई-बनारस-प्रयागराज रामबाग- प्रयागराज जं. रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी 2 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन प्रयागराज जं. से 13.30 बजे प्रस्थान करेगी.


कंट्रोल रूम से होगी भीड़ की निगरानी: माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. पुलिस आयुक्त जोगेन्द्र कुमार और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया. अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में कार्यरत स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निर्णय लिया जा सके. निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम से भीड़ और सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखी जाएगी. निरीक्षण के दौरान सेक्टर-4 में महावीर पांटून पुल के पास गंगा में हो रहे कटान पर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई. जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को कटान रोकने के निर्देश दिए. इस दौरान अफसरों ने संतो से भी बातचीत की और समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया.


