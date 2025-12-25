ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेला 2026 कब से शुरू हो रहा, बनारस से प्रयागराज के लिए कई ट्रेनें, जानिए सुरक्षा और तैयारियां

प्रयागराज/वाराणसी: प्रयागराज में तीन जनवरी से माघ मेला की शुरुआत होने जा रही है. इसे लेकर सभी तैयारियां शुरू हो गईं हैं. 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले के लिए एक ओर जहां प्रशासन और कई सरकारी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं तो वहीं रेलवे भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर से वाया बनारस कई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.





कब से शुरू हो रहा माघ मेला: माघ मेला तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हो रहा है. 15 फरवरी तक यह मेला चलेगा. महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ इस मेले का समापन होना.



