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सजेगा दरबार, मंत्री सुनेंगे फरियाद! बजट सत्र समाप्त, लेकिन भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता सुनवाई का इंतजार

पिछले डेढ़ महीने से प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर होने वाली कार्यकर्ता सुनवाई फिर से शुरू होने को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता सुनवाई
भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता सुनवाई (File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 1:57 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद प्रदेश की सियासत का फोकस एक बार फिर भाजपा संगठन की गतिविधियों पर आ गया है. सत्र समाप्त होते ही मंत्री और विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचने लगे हैं. इसी बीच पिछले करीब डेढ़ महीने से बंद पड़ी भाजपा मुख्यालय की कार्यकर्ता सुनवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सवाल यही है कि भाजपा कार्यकर्ता सुनवाई फिर से शुरू होगी और सत्ता और संगठन में तालमेल बनेगा ?

डेढ़ महीने से सुनवाई के इंतजार : दरअसल, प्रदेश भाजपा मुख्यालय में नियमित रूप से कार्यकर्ताओं की समस्याएं और संगठन से जुड़े मुद्दों को सुनने के लिए कार्यकर्ता सुनवाई का आयोजन किया जाता रहा है. लंबी आलोचना और मीडिया सुर्खियों के बाद जयपुर भाजपा मुख्यालय पर एक दिसंबर 2025 से मौजूदा सरकार में मंत्री दरबार लगना शुरू हुआ था. इस कार्यकर्ता सुनवाई में दो मंत्री, दो संगठन के पदाधिकारी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करते थे. बजट सत्र के दौरान मंत्रियों और विधायकों की व्यस्तता के कारण 27 जनवरी से यह कार्यक्रम अस्थायी रूप से रोक दिया गया था.

प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी (ETV Bharat Jaipur)

इस कार्यकर्ता सुनवाई में उन जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता था, जिन पर स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा होता है. एक अनुमान के मुताबिक भाजपा मुख्यालय पर सोमवार से बुधवार होने वाली सुनवाई में 70-80 फरियाद पहुंचती थी. जिस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायत राज मंत्री की सुनवाई होती उस दिन तो ये फरियाद का आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच जाता था. अब सत्र स्थगित होने के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही यह प्रक्रिया फिर से शुरू होगी.

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पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में शुरू हुई थी परंपरा : भाजपा के लिए पार्टी मुख्यालय में जनसुनवाई का ये कोई नया प्रयोग नहीं है. 2013 से 2018 के वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भी बीजेपी कार्यालय जनसुनवाई का गवाह बन चुका है, तब भी फरियाद मंत्रियों तक पहुंची और उस पर काम भी हुआ. पार्टी स्तर पर मंथन में जनसुनवाई को संगठन को मजबूती देने वाला भी माना गया. यही वजह है कि इस परंपरा को भजनलाल सरकार ने आगे बढ़ाया. सुनवाई के माध्यम से उन्हें सीधे संगठन के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिलता है. इससे कई स्थानीय समस्याओं का समाधान भी जल्दी हो जाता है, इसीलिए कार्यकर्ता चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए.

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जल्द शुरू होगी सुनवाई : विधानसभा स्थगित होने के साथ भाजपा मुख्यालय में एक बार फिर से मंत्री दरबार को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि जल्द ही कार्यकर्ता सुनवाई शुरू होगी. पिछले दिनों से विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, मंत्री विधानसभा में व्यस्त थे. ऐसे में कार्यकर्ता सुनवाई को स्थगित किया गया था. अब प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर इसको फिर से शुरू करने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है, जल्द ही पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को पहुंचेंगे. बगड़ी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पार्टी कार्यालय पर औपचारिक रूप से कार्यकर्ता सुनवाई नहीं हो रही. प्रदेश कार्यालय लर संगठन से जुड़े पदाधिकारी नियमित मौजूद रहते हैं. कोई अपनी समस्या को लेकर आता है तो उसका समाधान किया जाता है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री अपने अपने आवास पर नियमित सुनवाई करते हैं.

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