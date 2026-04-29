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मोबाइल कब न रखें पास?, 7 गलतियां जो पड़ जाती भारी, जानिए

Mobile Safety Tips के बारे में जानिए, दूरसंचार विभाग के पूर्व अफसर ने बचाव के कई खास तरीके बताए.

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मोबाइल कब न रखें पास?, 7 गलतियां जो पड़ जाती भारी, जानिए (getty images)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:46 AM IST

5 Min Read
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लखनऊ: मोबाइल फोन आज इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. मोबाइल के बिना अब काम नहीं चल सकता. ऐसे में फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. मोबाइल शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और गंभीर हादसों का कारण भी बन रहे हैं. मोबाइल से रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) रेडिएशन निकलती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं. यह एक प्रकार की नॉन-आयनकारी रेडिएशन है, जो माइक्रोवेव रेंज में होती है. यह रेडिएशन फोन के एंटीना से लगातार उत्सर्जित होती है, चाहे आप बात कर रहे हों या इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हों. चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोबाइल सेफ्टी से जुड़े ऐसे खास 7 टिप्स के बारे में जो आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है.


मोबाइल कैसे नुकसान पहुंचाता: दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक (पूर्वी) अरुण कुमार वर्मा बताते हैं कि मोबाइल से निकलने वाली तरंगें नॉन-आयनकारी रेडिएशन होती हैं, जो डीएनए को सीधे नुकसान नहीं पहुंचातीं जबकि X-ray नुकसानदायक हैं. यह X-ray की तरह खतरनाक नहीं हैं, लेकिन लंबे समय तक फोन को कान के पास रखने से सिरदर्द, थकान और नींद में खलल जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. मोबाइल फोन के रेडिएशन स्तर को Specific Absorption Rate (SAR) में मापा जाता है. जितना ज़्यादा आपका मोबाइल आपके शरीर के पास होगा, उतना ही ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) आपके शरीर और दिमाग में प्रवेश करेगा.

सोते समय क्या करें: सोते समय फोन को अपने सिर के पास कभी नहीं रखना चाहिए. मोबाइल और वायरलेस उपकरणों को अपने शरीर से दूर रखें. अपनी जेब में न रखें. फोन को दिन में कई बार बंद करें. सोते समय फोन को अपने से दूर रखें और कॉल पर बात करते समय इयरफोन का इस्तेमाल करें. उनका कहना है कि अगर आप फोटो या वीडियो लेना चाहते हैं तो मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखें. वाई-फ़ाई और ब्लूटूथ बंद कर दें. जब भी संभव हो वायर फोन इस्तेमाल करें.

सिगनल वीक होने पर क्या करें: अगर कनेक्शन कमज़ोर है, यानी नेटवर्क सिग्नल दो बार से कम है तो मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वह ज्यादा आरएफ उत्सर्जित करता है. कम सिग्नल वाले क्षेत्रों में सेल फोन से निकलने वाला विकिरण उच्च सिग्नल वाले क्षेत्रों की तुलना में 10 हजार गुणा अधिक हो सकता है. जब तक कोई आपात स्थिति न हो, फोन का इस्तेमाल करने से पहले सिग्नल स्ट्रांग होने तक वेट करें.

जानिए मोबाइल से जुड़ी खास जानकारी. (etv bharat)
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7 गलतियां जो पड़ जातीं भारी. (etv bharat gfx)

यात्रा के दौरान क्या करें: उन्होंने बताया कि चलती कार, बस या ट्रेन में यात्रा करते समय कॉल ड्रॉप से ​​बचने के लिए मोबाइल अधिक तीव्र आरएफ उत्सर्जित करता है, क्योंकि यात्रा के दौरान प्रत्येक सेल टावर से इसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करना पड़ता है. उनका कहना है कि शोध में पाया गया है कि अगर कोई यात्री सेल फोन या अन्य वायरलेस डिवाइस का उपयोग कर रहा है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाहन में मौजूद अन्य यात्रियों तक पहुंच जाती है. वाहन या लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर सेट कर लें. ब्लूटूथ और वाई-फाई ऑफ कर दें. नेविगेशन के लिए नॉन-वायरलेस जीपीएस मॉडल सिलेक्ट करें. वाहनों के अंदर स्ट्रीमिंग न करें. स्ट्रीमिंग के बजाय पहले से लोड की गई फिल्मों और एप्लिकेशन वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करें तो बेहतर.

ज्यादा ऐप्स खुले हों तब क्या करें: उन्होंने बताया कि आपके डिवाइस पर जितने अधिक एप्लिकेशन ओपन हों या बैकग्राउंड में चल रहे हों, उतना ही अधिक रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है. उनका कहना है कि मोबाइल में जो भी ऐप्स होते हैं वे हमेशा अपडेट होते रहते हैं. सोशल मीडिया लगातार आपको सूचनाएं भेजता रहता है. बेहतर है कि सोशल मीडिया की सूचनाएं डिएक्टिवेट कर दें. जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें हटा देना चाहिए. देश में मोबाइल रेडिएशन के नियम बहुत सख्त हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सुरक्षित हैं.

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कब कब घातक होती मोबाइल तरंगें. (etv bharat)


इस पोर्टल पर आवेदन करके करा सकते हैं मोबाइल टावर की जांच

दूरसंचार विभाग 'तरंग संचार' पोर्टल (tarangsanchar.gov.in) संचालित कर रहा है. इस पोर्टल के जरिए कोई भी नागरिक अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने आवास या दफ्तर के पास स्थापित मोबाइल टावरों की स्थिति देख सकता है. यह भी सत्यापित किया जा सकता है कि संबंधित टावर सुरक्षित ईएमएफ (EMF) रेडिएशन मानकों का अनुपालन कर रहा है या नहीं? पोर्टल पर वैज्ञानिक तथ्य और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी जन-जागरूकता के लिए उपलब्ध हैं. अगर किसी नागरिक को अपने आवास, कार्यालय या परिसर के पास स्थित किसी विशिष्ट मोबाइल टावर से उत्सर्जित रेडिएशन के विषय में जरा भी संदेह है, तो वह इसकी जांच के लिए आधिकारिक अनुरोध कर सकता है. तरंग संचार पोर्टल tarangsanchar.gov.in/EMFPortal/Request/Dmeasurement के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर टावर की ईएमएफ रेडिएशन जांच करवा सकता है. व्यक्तिगत ईएमएफ रेडिएशन परीक्षण के लिए 4000 रुपए शुल्क चुकाना होता है.


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