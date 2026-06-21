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यूपी का मानसून 5 दिन लेट, 4 साल में पहली बार इतनी देरी, जानिए अभी कहां अटके हैं बादल?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है, कहीं-कहीं हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के बाद भी ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं कुछ इलाकों में हीट वेव चल रही है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी और सुल्तानपुर में हल्की बारिश हुई, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी और बहराइच में हीट वेव चली. मौसम विभाग की मानें तो अभी मानसून यूपी में पहुंचने में 5 दिन और लग सकते हैं. 26 जून के बाद ही यूपी में मानसून दाखिल होने की संभावना है. बीते चार साल में मानसून आगमन की तिथियों पर नजर डाले तो इस बार मानसून काफी लेट है. बताया जा रहा है कि मानसून बंगाल और बिहार के बीच कहीं फंसा है. यूपी की ओर मानसून नहीं बढ़ पा रहा है. मौसम विभाग इस पर नजर बनाए हुए हैं.

कब-कब यूपी आया मानसून (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं दिन के समय चलने वाली तेज हवा झुलसाने का कार्य कर रही है. अब लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है. वहीं मानसून भी अटका हुआ है. मानसून की उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की सामान्य तिथि 22 जून है. इस बार मानसून 4-5 दिन देरी से आने की संभावना है. फिलहाल अभी 3-4 दिनों तक प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ाने की स्थितियां अनुकूल नहीं है. जिसके कारण प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है.