यूपी का मानसून 5 दिन लेट, 4 साल में पहली बार इतनी देरी, जानिए अभी कहां अटके हैं बादल?
यूपी में लू और हीटवेव का खतरा बरकरार, आज सोनभद्र, वाराणसी और सुल्तानपुर में हुई हल्की बारिश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 10:51 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है, कहीं-कहीं हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के बाद भी ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं कुछ इलाकों में हीट वेव चल रही है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी और सुल्तानपुर में हल्की बारिश हुई, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी और बहराइच में हीट वेव चली. मौसम विभाग की मानें तो अभी मानसून यूपी में पहुंचने में 5 दिन और लग सकते हैं. 26 जून के बाद ही यूपी में मानसून दाखिल होने की संभावना है. बीते चार साल में मानसून आगमन की तिथियों पर नजर डाले तो इस बार मानसून काफी लेट है. बताया जा रहा है कि मानसून बंगाल और बिहार के बीच कहीं फंसा है. यूपी की ओर मानसून नहीं बढ़ पा रहा है. मौसम विभाग इस पर नजर बनाए हुए हैं.
वहीं दिन के समय चलने वाली तेज हवा झुलसाने का कार्य कर रही है. अब लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है. वहीं मानसून भी अटका हुआ है. मानसून की उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की सामान्य तिथि 22 जून है. इस बार मानसून 4-5 दिन देरी से आने की संभावना है. फिलहाल अभी 3-4 दिनों तक प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ाने की स्थितियां अनुकूल नहीं है. जिसके कारण प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है.
इन जिलों में चल सकती (लू): बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम लखनऊ का: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ के आइसोलेटेड स्थान पर हीट वेव चल सकती है. अधिकतम तापमान 42 न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांदा देश में सबसे गर्म जिला: शनिवार को भी बांदा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में प्रभावी मौसमी गतिविधियों की अनुपस्थिति में आगामी 4-5 दिनों के दौरान बिना किसी विशेष परिवर्तन के पूर्वी उत्तर प्रदेश में (लू) की स्थितियां जारी रहने की संभावना है. इसी क्रम में अभी उत्तर प्रदेश में मानसून के अग्रसरण के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं.
ये भी पढ़ें: 4 साल में किस दिन यूपी आया मानसून?, इस बार कितने दिन लेट, जानिए कहां फंसे हैं काले बादल