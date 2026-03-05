ETV Bharat / state

सीएम योगी ने कहा; "कपिल देव गेंदबाजी करते थे तो पाकिस्तानी टीम आधा मैच हार जाती थी"

इस दौरान भारतीय टीम के ऑलराउंडर कपिल देव मौजूद रहे जो 1983 में भारतीय विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे. कपिल देव ने यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के व्यवस्थाओं की तारीफ की.

कपिल बॉलिंग करते थे तो पाकिस्तानी टीम आधी हार जाती थी: डॉक्टर का अच्छा व्यवहार मरीज की आधी से अधिक बीमारी को समाप्त कर देता है. इस बात को समझाने के लिए मुख्यमंत्री ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में कपिल देव गेंदबाजी करते थे या टीम का नेतृत्व करते थे, तो पाकिस्तान की टीम आधा मैच वहीं हार जाती थी. इसी तरह यदि बीमारी की तुलना पाकिस्तान से की जाए और डॉक्टर को कपिल देव के रूप में देखा जाए, तो मरीज डॉक्टर को देखकर ही आधी लड़ाई जीत लेता है.

लखनऊ/नोएडा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास और मानवीय व्यवहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. एक मरीज डॉक्टर के पास बड़े विश्वास के साथ जाता है. उसके लिए पैसा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होता, बल्कि डॉक्टर के व्यवहार और उसकी सलाह पर भरोसा अधिक महत्वपूर्ण होता है.

डॉक्टर पर विश्वास हो तो दवा भी असर करती है: मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मरीज को डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है तो बीमारी के खिलाफ उसकी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है. इसके बाद दवा भी असर करती है और दुआ भी काम करती है. डॉक्टर को दुआ मिलती है और मरीज को सही दवा मिलने पर वह जल्दी स्वस्थ हो जाता है. इससे अस्पताल की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और डॉक्टर का सम्मान भी.

ग्रेटर नोएडा में केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने पर ज़ोर: उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाए जा रहे कदमों के बारे में कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बिना भेदभाव पांच लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिल रही है.

डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास जरूरी: सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)

सेवा सही, सस्ती और विश्वसनीय होनी चाहिए: मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 तक भारत के अंदर केवल छह एम्स काम कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी की पहल का परिणाम है कि आज देश में 23 एम्स कार्य कर रहे हैं. आयुष्मान भारत के अंतर्गत 60 करोड़ से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. समें उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जहां सर्वाधिक गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं. प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं.

अस्पताल का निरीक्षण करते सीएम योगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं बढ़ रही हैं: इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पैदा हुई है. यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ऐसी है, जिसमें आज सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं भी बढ़ रही हैं. साथ ही सरकार द्वारा तय उपचार दरों और निजी क्षेत्र की मनमानी दरों के बीच बड़े अंतर को संतुलित करने का भी प्रयास हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा, अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए. सेवा सही होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और विश्वसनीय भी होनी चाहिए. किसी भी स्तर पर मरीज के साथ धोखा नहीं होना चाहिए. हर व्यक्ति उस सेवा को वहन कर सके और उस पर भरोसा कर सके.



