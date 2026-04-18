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अक्षय तृतीया 2026: बन रहा इस बार अदभुत संयोग, सजने लगा रायपुर का बाजार

छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया की परंपरा को लेकर ज्योतिषियों का मानना है कि कालांतर में यह बाल विवाह से जुड़ी थी. संभव है कि समाज में बाल विवाह को निषेध करने के लिए यह परंपरा चली हो, या फिर खेल-खेल में गुड्डे-गुड़ियों का ब्याह दिखाया जाता रहा हो. इसमें तेल चढ़ाना, हल्दी लगाना और बारात का आगमन जैसे रीति-रिवाज निभाए जाते हैं. इसके माध्यम से शायद बच्चों को विवाह और उसके बाद की जिम्मेदारियों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता था.

रायपुर: 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा. अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त मानकर आज के दिन बिना मुहूर्त के लोग शादियां भी करते हैं. बात अगर छत्तीसगढ़ कि करें तो अक्षय तृतीया के दिन छत्तीसगढ़ में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी किए जाते हैं. छोटे बच्चे मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों को सजाकर तेल हल्दी लगाकर शादी की रस्म पूरी करते हैं. यह परंपरा छत्तीसगढ़ में वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलता है.

ज्योतिष पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने कहा, "कालांतर में बाल विवाह की प्रक्रिया थी. चाहे वह बाल विवाह को निषेध करने के लिए समाज में एक परंपरा चली हो. खेल-खेल में गुड्डे-गुड़ियों का ब्याह उन्होंने दिखाया, तेल चढ़ा रहे हैं हल्दी चढ़ा रहे हैं, बारात का आगमन हो रहा है. इससे हम बच्चों को शादी और शादी के बाद की जिम्मेदारियो को शायद पढ़ाते थे. यह एक बात रही होगी. इसलिए अक्षय तृतीया के दिन गुड्डे-गुड़ियों के विवाह का प्रचलन बढ़ा जो अक्षय तृतीया के दिन अधिकांश जगहों पर देखने को मिलता है."

अक्षय तृतीया 2026 (ETV Bharat)

अक्षय तृतीया 2026 (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है. यहां खेत और खेती से जुड़ी परंपरा बहुत ज्यादा है. इस समय जो हमारा किसान है. फसल के बाद खरीदी करता है. बच्चों का ब्याह करता है. उसके लिए अक्षय तृतीया का दिन बड़ा होता है. छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया को अक्ती के नाम से जाना जाता है. यह अक्षत तृतीया और भी खास माना जा रहा है. यह रोहणी नक्षत्र में पड़ा है. इस बार का अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र से युक्त है. उच्च का चंद्रमा और उच्च का सूर्य जब पड़ता है तो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है: पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद

किस राशि पर पड़ेगा क्या प्रभाव

इस बार की अक्षय तृतीया में मीन राशि का शनि 11वें स्थान में बैठा है. बृहस्पति मिथुन राशि जो काल पुरुष के तीसरे स्थान पर पड़ा है. बृहस्पति राहु और शनि का जो कांबिनेशन है. सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और अक्षय तृतीया को देखें तो यह ज्योतिष के लिए अद्भुत समय है. अक्षय तृतीया अक्षय क्यों होती है इसको लेकर ज्योतिष ने बताया की जब चंद्रमा उच्च राशि में हो और सूर्य उच्च राशि में हो वह केवल एक दिन होता है. वह भी अक्षय तृतीया के दिन. अक्षय तृतीया के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा होता है और मेष राशि में सूर्य होता है.

अक्षय तृतीया 2026 (ETV Bharat)

अक्षय तृतीया 2026 (ETV Bharat)

जानिए क्या है मान्यता

मान्यता यह भी है कि आज के दिन जो भी करें वह अक्षय हो जाता है. इसलिए आज के दिन लोग पाप करने से डरते हैं. इस वजह से लोग आज के दिन पुण्य करते हैं. नदी का स्नान दान व्रत खरीदी आदि करते हैं. उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त ज्योतिष में इसलिए भी कहा जाता है कि बहुत सारी परंपराएं इसी तरह से होती है. चाहे वह दीपावली का पर्व हो या अक्षय तृतीया का पर्व. इन पर्वों का ज्योतिष के नजरिये से बड़ा महत्व होता है, इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त मानते हैं.

अक्षय तृतीया 2026 (ETV Bharat)

अक्षय तृतीया 2026 (ETV Bharat)

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