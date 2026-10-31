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अहोई अष्टमी कब है? यहां जानें सही तिथि और तारों को अर्घ्य देने का समय, नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त

When Is Ahoi Ashtami 2026 ( ETV Bharat )

अंबाला/कुरुक्षेत्र: भारतीय संस्कृति में व्रत और त्योहारों का विशेष स्थान है, जो ना केवल हमारी धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला 'अहोई अष्टमी' का व्रत ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है. ये व्रत माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए रखती हैं.

अहोई अष्टमी कब है? कुरुक्षेत्र के पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया पंचांग के अनुसार ये व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. इस वर्ष अहोई अष्टमी का ये पावन व्रत रविवार 1 नवंबर 2026 को है.

अहोई अष्टमी पर बाजार में खरीददारी कर रही महिलाएं (ETV Bharat) ​संध्या पूजन का शुभ मुहूर्त: अहोई माता (Ahoi Ashtami 2026) का पूजन का समय शाम 05:36 बजे से 06:54 बजे तक रहेगा. ​व्रत की पूजन विधि: अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और स्वच्छ वस्त्र धारण करके निर्जला (बिना जल के) व्रत का संकल्प लिया जाता है. ​इस दिन घर की दीवार पर गेरू या रोली से 'अहोई माता' का चित्र बनाया जाता है, जिसमें माता के साथ सेह और उसके बच्चों की आकृति होती है. (आजकल बाजार में मिलने वाले कैलेंडर का भी उपयोग किया जाता है). ​संध्या काल में प्रदोष बेला के दौरान माता के चित्र के समक्ष दीप जलाया जाता है. ​माता को रोली, अक्षत, दूध और चावल का भोग अर्पित किया जाता है. इसके बाद हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर 'अहोई माता की व्रत कथा' सुनी या पढ़ी जाती है. बाजार में रखे करवे (ETV Bharat) ​तारों का महत्व और दर्शन का समय: करवा चौथ के विपरीत, अहोई अष्टमी का व्रत चंद्रमा की बजाय आकाश में तारों को देखकर खोला जाता है. इस दिन चूंकि चंद्रमा बहुत देर रात को उदय होता है, इसलिए माताएं शाम को आसमान में तारे निकलने का इंतजार करती हैं. तारे दिखने के बाद माताएं जल से भरे करवे से तारों को अर्घ्य देती हैं, उनकी पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करने के बाद ही अन्न-जल ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करती हैं. सूर्यास्त के 35 से 45 मिनट के भीतर (शाम 6:00 से 6:15 बजे के आसपास) आसमान में तारे स्पष्ट रूप से नजर आने लगते हैं, जिसके बाद व्रत खोला जा सकता है. अहोई अष्टमी के दिन सिंघाड़े की पूजा की जाती है (ETV Bharat)