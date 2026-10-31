अहोई अष्टमी कब है? यहां जानें सही तिथि और तारों को अर्घ्य देने का समय, नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त
When Is Ahoi Ashtami 2026: इस साल 1 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा. जानें शुभ मुहूर्त और पौराणिक महत्व.
Published : October 31, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 3:19 PM IST
अंबाला/कुरुक्षेत्र: भारतीय संस्कृति में व्रत और त्योहारों का विशेष स्थान है, जो ना केवल हमारी धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला 'अहोई अष्टमी' का व्रत ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है. ये व्रत माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए रखती हैं.
अहोई अष्टमी कब है? कुरुक्षेत्र के पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया पंचांग के अनुसार ये व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. इस वर्ष अहोई अष्टमी का ये पावन व्रत रविवार 1 नवंबर 2026 को है.
संध्या पूजन का शुभ मुहूर्त: अहोई माता (Ahoi Ashtami 2026) का पूजन का समय शाम 05:36 बजे से 06:54 बजे तक रहेगा.
व्रत की पूजन विधि: अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और स्वच्छ वस्त्र धारण करके निर्जला (बिना जल के) व्रत का संकल्प लिया जाता है. इस दिन घर की दीवार पर गेरू या रोली से 'अहोई माता' का चित्र बनाया जाता है, जिसमें माता के साथ सेह और उसके बच्चों की आकृति होती है. (आजकल बाजार में मिलने वाले कैलेंडर का भी उपयोग किया जाता है). संध्या काल में प्रदोष बेला के दौरान माता के चित्र के समक्ष दीप जलाया जाता है. माता को रोली, अक्षत, दूध और चावल का भोग अर्पित किया जाता है. इसके बाद हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर 'अहोई माता की व्रत कथा' सुनी या पढ़ी जाती है.
तारों का महत्व और दर्शन का समय: करवा चौथ के विपरीत, अहोई अष्टमी का व्रत चंद्रमा की बजाय आकाश में तारों को देखकर खोला जाता है. इस दिन चूंकि चंद्रमा बहुत देर रात को उदय होता है, इसलिए माताएं शाम को आसमान में तारे निकलने का इंतजार करती हैं. तारे दिखने के बाद माताएं जल से भरे करवे से तारों को अर्घ्य देती हैं, उनकी पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करने के बाद ही अन्न-जल ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करती हैं. सूर्यास्त के 35 से 45 मिनट के भीतर (शाम 6:00 से 6:15 बजे के आसपास) आसमान में तारे स्पष्ट रूप से नजर आने लगते हैं, जिसके बाद व्रत खोला जा सकता है.
अंबाला में महिलाओं ने की खरीदारी: अहोई अष्टमी व्रत को लेकर बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि वो अपने बच्चों, खासकर बेटे की लंबी उम्र के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रख रही हैं. वहीं एस्ट्रोलॉजर अशोक ने बताया कि इस कथा का उल्लेख महाभारत में भी आता है.
हम व्रत खासकर गन्ने और सिंघाड़े की पूजा करती हैं. जिस तरह से करवा चौथ का व्रत होता है. इस तरह से ये अहोई माता का व्रत भी रखा जाता है. करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए होता है. वहीं ये अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए होता है.- दीपा रानी, बाजार में खरीदारी करने आई महिला
रंजना नाम की महिला ने बताया कि एक तरफ करवा चौथ का व्रत जहां चांद देखकर खोला जाता है. वहीं ये व्रत आसमान में तारे निकलने के बाद खोला जाता है. अहोई अष्टमी के व्रत में भी सारा दिन बिना खाए पिए रहना होता है. उन्होंने बताया कि इसमें गन्ने की विशेष रूप से पूजा की जाती है और सिंघड़े के साथ मिठाई वगैरह का भी रखी जाती है.
व्रत का पौराणिक महत्व और कथा: अहोई अष्टमी का व्रत पूरी तरह से मातृप्रेम और संतान की रक्षा को समर्पित है. पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की सात बहुएं थीं. दीपावली के लिए मिट्टी खोदते समय सबसे छोटी बहू की खुरपी से अनजाने में सेह (स्याहू) के एक बच्चे को चोट लग गई. जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है. इसके पश्चात, सेह के शाप के कारण उस परिवार में संतानों पर लगातार संकट आने लगे और किसी की संतान जीवित नहीं बची. अपनी इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए दुखी बहू ने जंगल में जाकर मां अहोई (माता पार्वती का रूप) की शरण ली और सच्चे मन से पश्चाताप किया. उसकी सच्ची निष्ठा और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता अहोई ने उसे दर्शन दिए और उसकी संतान को जीवनदान दिया. तभी से संतान की सुरक्षा और कल्याण के लिए माताएं ये कठिन निर्जला उपवास रखने लगीं.
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