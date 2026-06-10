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प्रेमिका ने जब शादी का बनाया दबाव, तो प्रेमी ने किया ये काम, चार महीने बाद खुला राज

दुमका: मसानजोर डैम में इस वर्ष होली के दिन (4 मार्च की सुबह) 19 वर्षीय रीना कुमारी का शव बरामद किया गया था. स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और इसे हत्याकांड मानते हुए छानबीन में जुट गई.

पुलिस ने बुधवार को इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली. मृतका के प्रेमी केतन कुमार मंडल को देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के जमुआसोल से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

एसपी का बयान (ETV Bharat)

हत्या का कारण

पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच एक साल से प्रेम संबंध चल रहा था. रीना शादी का दबाव बना रही थी, जिसे केतन सहन नहीं कर सका. शादी से इनकार करने के बाद उसने रीना को रास्ते से हटाने की योजना बना ली.

घटना का क्रम

दुमका के मसानजोर थाना क्षेत्र के रहने वाली रीना कुमारी और केतन कुमार मंडल दोनों स्थानीय एस.पी. कॉलेज में पढ़ते थे. दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई. 28 मार्च को केतन रीना को घुमाने के बहाने मयूराक्षी नदी के किनारे ले गया. वहां उसने रीना को एक बड़े पत्थर पर बैठने को कहा ताकि तस्वीर अच्छी आए. जब रीना पत्थर पर बैठी, तो केतन ने पीछे से धक्का दे दिया. इससे वह नदी में गिर गई और उसकी मौत हो गई.