प्रेमिका ने जब शादी का बनाया दबाव, तो प्रेमी ने किया ये काम, चार महीने बाद खुला राज
प्रेमिका ने जब शादी का दबाव बनाया तो प्रेमी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक खौफनाक कदम उठाया.
Published : June 10, 2026 at 8:30 PM IST
दुमका: मसानजोर डैम में इस वर्ष होली के दिन (4 मार्च की सुबह) 19 वर्षीय रीना कुमारी का शव बरामद किया गया था. स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और इसे हत्याकांड मानते हुए छानबीन में जुट गई.
पुलिस ने बुधवार को इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली. मृतका के प्रेमी केतन कुमार मंडल को देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के जमुआसोल से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
हत्या का कारण
पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच एक साल से प्रेम संबंध चल रहा था. रीना शादी का दबाव बना रही थी, जिसे केतन सहन नहीं कर सका. शादी से इनकार करने के बाद उसने रीना को रास्ते से हटाने की योजना बना ली.
घटना का क्रम
दुमका के मसानजोर थाना क्षेत्र के रहने वाली रीना कुमारी और केतन कुमार मंडल दोनों स्थानीय एस.पी. कॉलेज में पढ़ते थे. दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई. 28 मार्च को केतन रीना को घुमाने के बहाने मयूराक्षी नदी के किनारे ले गया. वहां उसने रीना को एक बड़े पत्थर पर बैठने को कहा ताकि तस्वीर अच्छी आए. जब रीना पत्थर पर बैठी, तो केतन ने पीछे से धक्का दे दिया. इससे वह नदी में गिर गई और उसकी मौत हो गई.
तकनीकी साक्ष्य और छानबीन
शव बरामद होने के बाद रीना के परिजनों ने बताया कि वह लगातार केतन नाम के लड़के से बातें करती थी. पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर केतन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था. दुमका पुलिस की टीम ने मोबाइल लोकेशन, अन्य तकनीकी साक्ष्यों और सूचना के आधार पर केतन को ट्रैक किया. गिरफ्तारी के समय उसके पास से रीना कुमारी की बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए गए.
एसपी का बयान
दुमका के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तकनीकी मदद और निरंतर निगरानी से आरोपी को पकड़ा जा सका. मामले की जांच जारी है.
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