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कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जब 'आशा' ने बचाई थी 'शरीफ' की जान, महावत ने माना हथिनी ने दिया था जीवदान

कुछ साल पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में शरीफ खां नाम के महावत पर जंगली हाथी ने हमला किया था, आशा ढाल बन गई थी

ASHA ELEPHANT SAVED LIFE
हाथी और महावत के रिश्ते की कहानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 1:39 PM IST

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रामनगर: मनुष्यों के साथ ही हाथियों को भी दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एक हथिनी ने एक बार जंगली हाथी से अपने महावत की जान बचाकर इस धारणा को मजबूत किया था. महावत शरीफ खां उस घटना को आज भी नहीं भूले हैं. उन्होंने कहा कि आशा नाम की हथिनी ने उस दिन उन्हें नया जीवन दिया था.

जब आशा ने बचाई थी शरीफ की जान: कॉर्बेट नेशनल पार्क में इंसान और हाथियों के बीच के अनोखे रिश्ते भरे पड़े हैं. साल 2019 में महावत शरीफ खां पर अचानक जंगली हाथी ने हमला कर दिया था. टस्कर हाथी के हमले से शरीफ खां जमीन पर गिर पड़े. इसी दौरान उनकी पालतू हथिनी ‘आशा’ ने अपने महावत पर हमला होते देख लिया. आशा दौड़ते हुए आई और उस जंगली हाथी को वहां से खदेड़कर शरीफ के पास खड़ी हो गई. शरीफ बताते हैं कि अपनी सूंड से आशा उन्हें जहां चोट लगी थी, वहां बार-बार सूंघ रही थी. मानो पूछ रही हो, कितनी चोट लगी. दरअसल हाथी ने अपने दांत से शरीफ का पैर घायल कर दिया था.

महावत को हथिनी ने दिया था जीवनदान (Etv Bharat)

जंगली हाथी ने महावत शरीफ खां पर किया था हमला: महावत शरीफ खां लंबे समय से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों के साथ काम कर रहे हैं. उनके लिए हाथी सिर्फ जंगल का एक वन्यजीव नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह हैं. शरीफ बताते हैं कि-

साल 2019 में 8 फरवरी की शाम करीब पांच बजे वह घासलैंड क्षेत्र में हाथी पकड़ने के लिए गए थे. इसी दौरान जंगल की तरफ से दो जंगली हाथी अचानक बाहर निकल आए और उनकी तरफ बढ़ने लगे. अचानक हुए इस हमले से शरीफ संभल नहीं पाए और घास में गिर गए. जंगली हाथियों में से एक ने उनके पैर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उनके बाएं पैर में गंभीर चोट आई और पैर की हड्डी तक प्रभावित हुई.
-शरीफ खां, महावत-

हाथी के हमले में घायल हुए थे शरीफ: शरीफ के लिए हालात बेहद मुश्किल थे. लेकिन तभी उनकी पालतू हथिनी आशा उनकी तरफ दौड़ी. आशा ने जंगली हाथियों का सामना किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया. शरीफ बताते हैं कि अगर उस वक्त आशा वहां नहीं पहुंचती, तो शायद वह जंगली हाथियों से बच नहीं पाते. आशा के समय पर पहुंचने से उन्हें वहां से निकलने का मौका मिला और उनकी जान बच गई. आशा ने मुझे बचाया. अगर वो नहीं होती तो जंगली हाथी मुझे मार ही देते. वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था. शरीफ रिटायरमेंट के बाद भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में काम कर रहे हैं.

Asha elephant saved life
हाथी के साथ शरीफ (ETV Bharat)

इंसानों की तरह बुद्धिमान होते हैं हाथी: वहीं इस मामले में कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा कहते हैं कि-

साल 2019 में भी ये घटना हुई थी, जिसमें एक महावत पर जंगली हाथी ने हमला किया था. उस समय हथिनी ‘आशा’ ने अपने महावत को बचा लिया था. इससे यह भी पता चलता है कि हाथी बहुत ही बुद्धिमान जानवर होते हैं. इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में हाथियों का क्या योगदान है. जंगल हैं तो हाथी हैं, और जंगल हैं तो हम सबका अस्तित्व भी है.
-राहुल मिश्रा, उपनिदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-

कॉर्बेट के जंगलों में काम करने वाले महावतों के लिए हर दिन चुनौती से भरा होता है. कभी जंगली हाथियों का सामना हो जाता है, तो कभी घासलैंड में अचानक बाघ दिखाई दे सकता है. ऐसे में महावत और उनके हाथी के बीच तालमेल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है.
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ASHA ELEPHANT AND MAHOUT SHARIF
आशा हथिनी और महावत शरीफ
ELEPHANTS OF CORBETT TIGER RESERVE
हाथी और महावतों की दोस्ती
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