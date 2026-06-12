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बनारस के 100 साल पुराने राजघाट पुल की कब से शुरू हो रही मरम्मत, कब तक रात में ट्रैफिक रहेगा बंद

वाराणसी: वाराणसी से चंदौली जनपद को जोड़ने वाले लगभग 100 साल पुराने राजघाट पुल का एक बार फिर से मरम्मत शुरू होने जा रहा है. इसके तहत 14 जून से लेकर 13 सितंबर तक रात में 10:00 बजे से लेकर सुबह लगभग 6:30 बजे तक कार्य किया जाएगा. इस दौरान राजघाट पुल पर सभी प्रकार के वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे. राजघाट यानि की मालवीय पुल 100 वर्ष से ज्यादा पुराना है यह वाराणसी और चंदौली को नहीं बल्कि यहां से पश्चिम बंगाल तक की कनेक्टिविटी को मजबूत करता है. उम्र के साथ पुल के पुराने होने को लेकर के ही इसके ठीक बगल में सरकार की ओर से सिग्नेचर ब्रिज को तैयार किया जा रहा है.





कई जगह से क्षतिग्रस्त है पुल: बता दे कि 100 साल पूरे होने के कारण राजघाट पुल कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके मरम्मत की जरूरत है. जिसके बाद वाराणसी पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने इसका निरीक्षण किया था.अब पीडब्ल्यूडी विभाग इसके मरम्मत का काम शुरू करने जा रहा है, क्योंकि यदि अभी मरम्मत का काम शुरू नहीं होगा तो बरसात के समय यात्रियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. इसके पहले जनवरी में पुल के मरम्मत का कार्य हुआ था, लेकिन आवागमन पूरी तरीके से बंद होने की वजह से यातायात व्यवस्था बिगड़ गई थी, जिस वजह से बीच में ही काम रोकना पड़ा. लेकिन अब एक बार फिर से इसके मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है.





राजघाट पुल पर रात में आवागमन रहेगा बंद

इस बारे में एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की ओर से पुल के मरम्मत की अनुमति मांगी गई है. हमने रात्रि में कार्य करने की अनुमति दी है. क्योंकि रात के समय वाहनों का दबाव पुल पर काम होता है. उन्होंने बताया कि कार्य के दौरान राजघाट पुल पर समस्त प्रकार के वाहन एवं पैदल यात्रियों का आवागमन (नमो घाट से पड़ाव तथा पड़ाव से नमो घाट) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. 14 जून से लेकर 13 सितंबर तक स्कूल के मरम्मत का कार्य चलेगा. उन्होंने बताया कि कार्य के दौरान डायवर्जन का भी ध्यान रखा गया है.



कहां से कहां तक रहेगा डायवर्जन: डायवर्जन की बात करें तो रात में कार्य के दौरान पड़ाव चौराहा से वाया राजघाट पुल नमो घाट एवं भदऊं चुंगी की तरफ आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को पड़ाव चौराहे से डायवर्ट करके रामनगर से सामने घाट एवं विश्वसुन्दरी पुल होकर अपने गंतव्य की ओर जाएगा.



हेल्पलाइन नंबर के जरिए ले सकते हैं मदद

उन्होंने बताया कि कार्य के दौरान गोलगड्डा तिराहा से वाया राजघाट पुल पड़ाव की तरफ जाने वाले समस्त प्रकार के वाहनों को बसंता कॉलेज मोड़ से यू-टर्न होकर लकड़मण्डी फ्लाईओवर से लहरतारा होते हुए भिखारीपुर, अमरा अखरी एनएच 19 होते हुए विश्वसुन्दरी पुल होकर अपने गंतव्य को जाएगें. लकड़मण्डी से लाइट सिंगल चौराहा चौकाघाट होते हुए पुलिस लाइन चौराहा से संदहा होकर अपने गंतव्य को जायेगें. उन्होंने कहा कि, यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो वह ट्रैफिक कंट्रोल रूम 7839856994 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 7317202020 पर संपर्क कर सकते हैं.



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