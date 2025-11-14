Bihar Election Results 2025

यूपी में डीएलएड प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे?, जानिए पूरी प्रक्रिया

इस वर्ष 2,33,350 सीटों पर लिए जाएंगे प्रवेश, सरकारी और निजी कॉलेजों में इस बार कितनी सीटें?

when diploma elementary education deled 2026 admission process start
डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन. (etv bharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 9:15 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 10:05 AM IST

प्रयागराजः यूपी में डीएलएड (DELED 2026) प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन इस माह से ही शुरू होने जा रहे हैं. चलिए जानते हैं इस बार सरकारी और निजी कॉलेजों में कितनी सीटें रहेंगी. आवेदन की प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी. काउंसिलिंग कब से शुरू होगी.

इस बार कितनी सीटें होंगी: परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इस बार कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होगा. इनमें 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की 10,600 सीटें और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 सीटें शामिल हैं. सभी प्रवेश मेरिट के आधार पर किए जाएंगे और चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय व निजी संस्थानों में सीट आवंटित की जाएगी.

कब तक होंगे आवेदन: उन्होंने बताया कि डीएलएड प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक होंगे.
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर तय कर दी गई है. आवेदन पूर्ण कर प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर निर्धारित की गई है. वहीं, राज्य स्तरीय मेरिट रैंक जारी करने की तिथि 23 दिसंबर तय की गई है. उन्होंने बताया कि डीएलएड के पहले चरण की काउंसलिंग 26 दिसंबर से 16 जनवरी तक होगी.


राष्ट्रीय आय परीक्षा की कुंजी आज जारी होगी: सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया की राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 की प्रश्न पुस्तिका की उत्तरमाला आज वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी. यह परीक्षा नौ नवंबर को आयोजित की गई थी. अभ्यर्थी 17 नवंबर शाम छह बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन ईमेल के माध्यम से आपत्तियां भेज सकते हैं.

