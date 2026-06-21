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जानिए पिछले 15 सालों में कब-कब हुई मानसून की एंट्री, 28 मई 2025 को समय से पहले छत्तीसगढ़ पहुंचा था मानसून

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री का इंतजारी जारी है. केरल में मानसून एंट्री की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन इस बार केरल में मानसून की एंट्री 4 जून को हुई. छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख 12 जून है. लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री नहीं हुई है. मौसम विभाग कि मानें तो फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में अभी तक मानसून की एंट्री नहीं हो पाई है.





कहां अटका मानसून

छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में बारिश की एंट्री की बात की जाए तो साल 2025 में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून 28 मई को पहुंचा था. मानसून में देरी की बात की जाए तो साल 2018 में मानसून 26 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचा था. छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्षा 1142.01 मिलीमीटर होता है. लेकिन प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा साल 2024 में 1231.7 मिलीमीटर दर्ज किया गया था. वहीं सामान्य से सबसे कम बारिश साल 2017 में 842.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी.



