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जानिए पिछले 15 सालों में कब-कब हुई मानसून की एंट्री, 28 मई 2025 को समय से पहले छत्तीसगढ़ पहुंचा था मानसून

छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्षा 1142.1 मिलीमीटर होती है. पिछले कुछ सालों में सामान्य से कम वर्षा रिकार्ड की गई है.

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मानसून की एंट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 9:18 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री का इंतजारी जारी है. केरल में मानसून एंट्री की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन इस बार केरल में मानसून की एंट्री 4 जून को हुई. छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख 12 जून है. लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री नहीं हुई है. मौसम विभाग कि मानें तो फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में अभी तक मानसून की एंट्री नहीं हो पाई है.


कहां अटका मानसून

छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में बारिश की एंट्री की बात की जाए तो साल 2025 में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून 28 मई को पहुंचा था. मानसून में देरी की बात की जाए तो साल 2018 में मानसून 26 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचा था. छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्षा 1142.01 मिलीमीटर होता है. लेकिन प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा साल 2024 में 1231.7 मिलीमीटर दर्ज किया गया था. वहीं सामान्य से सबसे कम बारिश साल 2017 में 842.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी.

1 जून से लेकर 30 सितंबर मानसून सीजन

मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक मानसून सीजन कहलाता है. इन 4 महीनों के दौरान बारिश के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं. छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्षा 1142.1 मिलीमीटर होती है. लेकिन पिछले 15 सालों में देखा जाए तो कुछ सालों में सामान्य से कम वर्षा हुई है तो कुछ सालों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. आज की तारीख में मानसून छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच पाया है. क्योंकि मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन पाए हैं. इसके साथ ही कुछ क्राइटेरिया भी होता है उस क्राइटेरिया के आधार पर मानसून ऑनसेट की घोषणा मौसम विभाग के द्वारा की जाती है.

पिछले 15 सालों में कब-कब पहुंचा मानसून

  • 2011 में 17 जून को मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचा. पूरे बारिश के सीजन में 1212.2 मिलीमीटर बारिश हुई.
  • 2012 में 18 जून को मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचा. पूरे मानसून सीजन के दौरान 1230.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2013 में 9 जून को छत्तीसगढ़ मानसून पहुंचा. पूरे मानसून सीजन में 1229.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2014 में 19 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई. पूरे मानसून सीजन में 1129.9 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2015 में छत्तीसगढ़ में 14 जून को मानसून पहुंचा. पूरे मानसून के दौरान 959.6 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2016 में 17 जून को छत्तीसगढ़ मानसून पहुंचा. मानसून सीजन के दौरान 1112.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2017 में दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में 21 जून को एंट्री हुई. इस पूरे मानसून सीजन में 842.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2018 में छत्तीसगढ़ में 26 जून को मानसून आया. इस पूरे मानसून सीजन में 1005.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2019 में छत्तीसगढ़ में 22 जून को मानसून पहुंचा. पूरे मानसून सीजन के दौरान 1095 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2020 में 12 जून को मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचा. पूरे मानसून सीजन में 1101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2021 में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में 11 जून को हुई. इस पूरे मानसून सीजन में 1107.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2022 में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में 18 जून को हुई. इस पूरे मानसून सीजन में 1071.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2023 में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में 21 जून को हुई. पूरे मानसून सीजन में 1050.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2024 में छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 7 जून को हुई. इस पूरे मानसून सीजन में 1231.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • 2025 में छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री सबसे पहले 28 मई को हुई. इस पूरे मानसून सीजन में 1167 मिमी बारिश दर्ज की गई.

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