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कब है धनतेरस ? इस दिन करें ये काम बरसेगी मां लक्ष्मी की असीम कृपा

कब है धनतेरस ( ETV Bharat )

पटना : धनतेरस को लेकर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि किस समय खरीदारी करना सबसे अच्छा रहेगा, कौन-सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए और शाम को किस तरह पूजा करनी चाहिए. आइए जानते हैं धनतेरस का पूरा पूजा विधान, खरीदारी के शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं.

खरीदारी तक सीमित नहीं धनतेरस

दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व धन, आरोग्य, सुख-समृद्धि और शुभता का प्रतीक है. आमतौर पर धनतेरस को सोना-चांदी, बर्तन, वाहन और अन्य नई वस्तुओं की खरीदारी के लिए विशेष दिन माना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका महत्व केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय से खास बातचीत (ETV Bharat) विधि-विधान से करें पूजा इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा-अर्चना का विधान है. मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा, दीपदान और मंत्र जाप करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों को उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है. धनतेसर कब है ? ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि इस बार धनतेरस 6 नवंबर को मनाया जाएगा. वाराणसी पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि सुबह 11:06 बजे से शुरू हो रही है. ऐसे में इस दिन खरीदारी और पूजा-पाठ के लिए शुभ समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए. धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि धनतेरस के दिन सुबह 10:18 बजे से 11:17 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान खरीदारी और नए शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए. इसके बाद सुबह 11:22 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक खरीदारी का अति शुभ विशेष मुहूर्त है. "जो लोग वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अति शुभ है. वहीं सोना, चांदी और अन्य आभूषण खरीदने के लिए शाम 5:41 बजे से 7:38 बजे तक का समय शुभ मुहूर्त है. कल की धनतेरस के दिन राहुकाल को छोड़कर सभी समय खरीदारी के लिए श्रेष्ठ है."- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) कब तक कर लें खरीदारी हालांकि, ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय का सुझाव है कि धनतेरस पर खरीदारी सूर्यास्त से पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए. उनका कहना है कि शाम का समय माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना के लिए होता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस समय लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करने और उनकी पूजा करने का विधान है. इसलिए पूजा के समय खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलने के बजाय घर में ही रहकर माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए. इन चीजों का है विशेष महत्व धनतेरस पर सोना-चांदी के अलावा कई ऐसी वस्तुएं खरीदने की परंपरा है, जिन्हें शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि इस दिन धातु की वस्तुएं खरीदना शुभ होता है, लेकिन इनमें पीतल का विशेष महत्व है. पीतल का जलपात्र पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान धनवंतरी के हाथों में जो अमृत कलश है, वह पीतल का होता है. इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना विशेष फलदायी माना जाता है. इसके अलावा धनतेरस पर नारियल खरीदने की भी परंपरा है. ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है और श्री का संबंध माता लक्ष्मी से है. इस कारण धनतेरस पर नारियल खरीदना शुभ माना जाता है. इसी तरह झाड़ू और धनिया खरीदने की भी परंपरा है. झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जबकि धनिया को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. खाली बर्तन न लाएं घर एक खास बात यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति धनतेरस पर धातु का बर्तन खरीदता है तो उसे खाली घर नहीं लाना चाहिए. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने कहा कि खरीदे गए पात्र में धनिया, सोने या चांदी का सिक्का डालकर घर में प्रवेश करना शुभ माना जाता है. इसके पीछे मान्यता है कि घर में खाली पात्र लाने के बजाय उसे समृद्धि के प्रतीक के साथ लाना चाहिए. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) भगवान धन्वंतरि की पूजा का दिन धनतेरस को भगवान धन्वंतरि की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है. पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का पितामह और आरोग्य का देवता माना गया है. समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है. मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि की आराधना करने से परिवार के सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. उन्होंने कहा कि शास्त्रों में धन के आठ स्वरूपों यानी अष्टलक्ष्मी का उल्लेख मिलता है. इनमें केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि गृह सुख, संतान सुख, धैर्य, विजय और स्वास्थ्य जैसे सुख भी शामिल हैं. उनका कहना है कि सभी प्रकार के धन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है.