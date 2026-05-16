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देश जब संकट में होता है, पीएम नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं: कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी जब पीएम को सलाह देते हैं तो उनकी सलाह वो अनसुना कर देते हैं.

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महंगाई और पीएम के विदेश दौरों पर सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 4:10 PM IST

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रायपुर: महंगाई और पीएम के विदेश दौरों को लेकर एक बार कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. शनिवार को जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने महंगाई और वैश्विक समस्या को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की. मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा कि देश वर्तमान समय में वैश्विक संकट से गुजर रहा है. जिसमें एलपीजी पेट्रोल डीजल की कमी पूरे देश में महसूस की जा रही है.

महंगाई और पीएम के विदेश दौरों पर सवाल

पूर्व मंत्री ने कहा कि देश में जब इस तरह की समस्या है, ऐसे में पीएम मोदी का विदेश दौरा होना कई सवालों को जन्म देता है. कांग्रेस ने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदें. कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहां शादी विवाह में बेटी या बहू को मंगलसूत्र दिया जाता है. ऐसे में पीएम अपील बेटे-बहू के गले से मंगलसूत्र छीनने वाली लगती है.

महंगाई और पीएम के विदेश दौरों पर सवाल (ETV Bharat)


जब जब देश में संकट आता है. नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं, देश की समस्याओं का निराकरण नहीं करते. देश में जब संकट आता है तो सिर्फ उपदेश देने का काम पीएम करते हैं. वर्तमान समय में पूरे देश में पेट्रोल डीजल का संकट है. किसानों को खाद और बीज नहीं मिल पा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें. ऐसी स्थिति विश्व के दूसरे देशों में नहीं है. इस तरह की स्थिति केवल भारत में देखने को मिल रही है. भारत में इस तरह की स्थिति इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार देश में फेल है. पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं. पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं: शिव डहरिया, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री केंद्र सरकार को चेतावनी

प्रेस कांफ्रेस के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जनता के हित की बात करते हैं. डहरिया ने कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व में ही पीएम मोदी को आने खतरे से आगाह किया था. लेकिन पीएम मोदी कभी भी हमारे नेता राहुल गांधी की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं. कांग्रेस ने कहा कि आज उसी का नतीजा है कि देश कई बड़ी सस्याओं से जूझ रहा है. कांग्रेस ने कहा कि आने वाले दिनों में परेशान जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सबक सिखाएगी. डहरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महंगाई और आम जनता की तकलीफ को सड़क पर उठाती रहेगी.

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