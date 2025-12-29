ETV Bharat / state

जनसुनवाई में सीएम नहीं मिले तो कार्यकर्ता बन भाजपा मुख्यालय पहुंचे व्याख्याता...जानिए वजह

जयपुर: लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे प्रदेश के व्याख्याताओं का सब्र अब टूटने लगा है. अपनी मांगें लेकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में स्कूल व्याख्याता भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे. खास बात रही कि व्याख्याता भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुख्यालय पहुंचे और खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताते हुए तबादला सूची जल्द मंजूर करने की मांग की. व्याख्याताओं की नाराजगी इसलिए ज्यादा थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर जनसुनवाई में इन व्याख्याताओं से मुलाकात नहीं की. मुख्यमंत्री कार्यालय से निराशा हाथ लगी तो व्याख्याता पार्टी कार्यकर्ता बनकर भाजपा दफ्तर पहुंचे. इनका तर्क था कि कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है इसलिए वे कार्यकर्ता बनकर आए हैं.

70 दिन से सीएमओ में फाइल: प्रदर्शनकारी स्कूल व्याख्याता भैरूराम चौधरी का कहना है कि वे वर्षों से एक ही जगह कार्यरत हैं. पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षणिक कारणों से स्थानांतरण जरूरी है, लेकिन सरकार लगातार देर कर रही है. इससे न केवल शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा, बल्कि पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. कई बार ज्ञापन देने और विभागीय स्तर पर मांग के बाद भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया. ऐसे में उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और संगठन तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि जब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनती है तो वे भी कार्यकर्ता के रूप में अपनी समस्या रखने भाजपा दफ्तर आए. उन्होंने कहा कि हमने चुनाव में पार्टी को वोट दिया और सरकार बनाने में हमारी भी भूमिका रही. ऐसे में हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को ध्यान दें. 70 दिन से तैयार तबादला सूची मुख्यमंत्री कार्यालय में रखी है. सरकार से आग्रह हैं कि तबादला सूची जारी करें.