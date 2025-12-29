ETV Bharat / state

जनसुनवाई में सीएम नहीं मिले तो कार्यकर्ता बन भाजपा मुख्यालय पहुंचे व्याख्याता...जानिए वजह

लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे व्याख्याताओं ने भाजपा दफ्तर में सरकार से तबादला सूची जल्द जारी करने की मांग की.

Lecturers demand the release of the transfer list
तबादला सूची जारी करने की मांग करते व्याख्याता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
जयपुर: लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे प्रदेश के व्याख्याताओं का सब्र अब टूटने लगा है. अपनी मांगें लेकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में स्कूल व्याख्याता भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे. खास बात रही कि व्याख्याता भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुख्यालय पहुंचे और खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताते हुए तबादला सूची जल्द मंजूर करने की मांग की. व्याख्याताओं की नाराजगी इसलिए ज्यादा थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर जनसुनवाई में इन व्याख्याताओं से मुलाकात नहीं की. मुख्यमंत्री कार्यालय से निराशा हाथ लगी तो व्याख्याता पार्टी कार्यकर्ता बनकर भाजपा दफ्तर पहुंचे. इनका तर्क था कि कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है इसलिए वे कार्यकर्ता बनकर आए हैं.

70 दिन से सीएमओ में फाइल: प्रदर्शनकारी स्कूल व्याख्याता भैरूराम चौधरी का कहना है कि वे वर्षों से एक ही जगह कार्यरत हैं. पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षणिक कारणों से स्थानांतरण जरूरी है, लेकिन सरकार लगातार देर कर रही है. इससे न केवल शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा, बल्कि पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. कई बार ज्ञापन देने और विभागीय स्तर पर मांग के बाद भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया. ऐसे में उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और संगठन तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि जब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनती है तो वे भी कार्यकर्ता के रूप में अपनी समस्या रखने भाजपा दफ्तर आए. उन्होंने कहा कि हमने चुनाव में पार्टी को वोट दिया और सरकार बनाने में हमारी भी भूमिका रही. ऐसे में हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को ध्यान दें. 70 दिन से तैयार तबादला सूची मुख्यमंत्री कार्यालय में रखी है. सरकार से आग्रह हैं कि तबादला सूची जारी करें.

सीएम ने नहीं की मुलाकात: प्रदर्शन के दौरान व्याख्याताओं ने नारेबाजी की और अपनी मांग रखी. भैरूराम चौधरी ने कहा कि जनवरी में बोर्ड के प्रेक्टिकल शुरू हो जाएंगे. फरवरी-मार्च में बोर्ड एवं लोकल परीक्षा शुरू होगी. अप्रैल-मई में निकाय चुनाव होंगे. मई-जून 2026 से मार्च 2027 जनगणना कार्य होगा. इसमें बड़े पैमाने पर व्याख्याता की ड्यूटी लगाई जाएगी. इस वजह से जून 2027 तक व्याख्याता का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा. ऐसे में सरकार से आग्रह कि तबादला सूची को मंजूरी दें. चौधरी ने बताया कि भाजपा कार्यालय आने से पहले वे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में जन सुनवाई में गए थे, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई. मजबूरन पार्टी कार्यकर्ता बनकर भाजपा कार्यालय आना पड़ा. कुछ व्याख्याताओं ने कहा कि समय पर तबादले नहीं होने से शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है. कई शिक्षक दूरदराज रहते हुए परिवार से अलग जीवन जीने को मजबूर हैं. इसका असर उनकी कार्यक्षमता और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ता है.

