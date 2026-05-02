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हरियाणा में किस दिन कहां होगी बारिश? जानिए पूरा शेड्यूल

हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी.

Haryana Weather Update
Haryana Weather Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 2, 2026 at 7:30 AM IST

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चंडीगढ़/भिवानी: मौसम विभाग ने एक बार फिर से हरियाणा में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबि 2 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है. जिस का असर प्रदेश में साफ दिखने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में 7 मई तक कई जिलों में मौसम अस्थिर रहेगा. कहीं हल्की बारिश होगी, तो कहीं गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी. खासकर उत्तर और दक्षिण हरियाणा के जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का मानना है कि ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैलता नजर आएगा, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी.

तापमान में गिरावट के बाद फिर बढ़ोतरी: मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है. गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को औसत अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे तापमान सामान्य से करीब 2.8 डिग्री नीचे पहुंच गया. हालांकि महेंद्रगढ़ में अभी भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे गर्मी का असर कुछ कम होगा.

किस दिन कहां बारिश, जानिए पूरा शेड्यूल: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए स्पष्ट पूर्वानुमान जारी किया है. 2, 3, 6 और 7 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 4 और 5 मई को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. इस दौरान बादल छाए रहने, गरज-चमक और मौसम के बार-बार बदलने की स्थिति बनी रह सकती है. यानी पूरे हफ्ते मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा और लोगों को बदलते हालात के लिए तैयार रहना होगा.

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जानें हरियाणा में कब और कहां होगी बारिश (Meteorological Department)

तेज हवाओं का अलर्ट, इन जिलों में ज्यादा असर: 2 मई को पंचकूला, यमुनानगर, मेवात और पलवल जिलों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. वहीं 3 से 6 मई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी जैसे जिलों में 2 मई को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

किसानों और आमजन के लिए जरूरी सलाह: भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने कहा कि "लू की वजह से अस्पताल में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के केसों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गर्मी में पसीने के माध्यम से शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे थकावट, घबराहट और चक्कर आने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. अनावश्यक बाहर ना निकले, विशेष कार्य होने पर ही धूप में बाहर जाएं. बाहर निकलते समय सिर पर कपड़ा जरूर रखें और आंखों के बचाव के लिए चश्मा पहनें. खीरा, तरबूज और ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फलों का सेवन बढ़ाएं."

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