YearEnder 2025: संजौली मस्जिद विवाद में साल भर चढ़ता-उतरता रहा भावनाओं का ज्वार, अब वक्फ बोर्ड तुड़वा रहा अवैध ढांचा, HC पर सबकी नजर

जानिए संजौली मस्जिद विवाद में कब और क्या-क्या हुआ?

संजौली मस्जिद विवाद
संजौली मस्जिद विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 2:17 PM IST

8 Min Read
शिमला: अमूमन हिमाचल प्रदेश की फिजाएं शांत रहती हैं. अप्रिय विवादों की यहां छिटपुट घटनाएं ही देखी गई हैं, लेकिन राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में मस्जिद के नाम पर अवैध निर्माण के मामले ने इस शांत प्रदेश को सुलगा दिया. मामला आंदोलन से लेकर कानून के गलियारों से होते हुए हाईकोर्ट तक पहुंचा. नगर निगम शिमला व जिला अदालत ने मस्जिद के नाम पर किए गए अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए. मामले में कई कानूनी पेंच है.

विधानसभा में सत्ता पक्ष के ही मंत्री ने इस मामले में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था. वर्ष 2024 में एक चिंगारी से उपजा विवाद अंगारों में बदल गया. सितंबर 2024 में ही हिंदू संगठनों ने संजौली में भारी विरोध प्रदर्शन किया. उस विरोध प्रदर्शन के बाद मामला देश भर में सुर्खियों में आ गया. नेशनल मीडिया ने शिमला में डेरा डाल दिया. छोटा सा उपनगर एक बड़े बवाल का केंद्र बन गया.

शिमला जिले के संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद
शिमला जिले के संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद (FILE)

अब नए साल में मामले के पूरी तरह से शांत होने के आसार हैं. कारण ये कि हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई आरंभ कर दी है और नए साल में मार्च महीने में अगली सुनवाई होनी है. हालांकि, संजौली मस्जिद विवाद में वर्ष 2024 घटना प्रधान रहा, लेकिन इस साल यानी 2025 में इसमें निर्णायक मोड़ आया है. आइए देखते हैं कि विवाद क्या है और इस साल ये मामला कब-कब सुर्खियों में रहा?

संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया था प्रदर्शन
संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया था प्रदर्शन (FILE)

विवाद का आरंभ

वर्ष 2024 में शिमला के उपनगर मल्याणा (ये संजौली से कुछ ही दूर है) में स्थानीय कारोबारियों व मुस्लिम युवाओं के बीच बहस के बाद मारपीट हुई. स्थानीय कारोबारी विक्रम सिंह पर 30 अगस्त 2024 की रात को मुस्लिम युवाओं ने हमला कर दिया. स्थानीय लोगों का आरोप था कि हमले के बाद मुस्लिम युवा संजौली की मस्जिद में आकर छिप गए. लोगों ने संजौली मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया. मौके पर डीसी व एसपी सहित नगर निगम के पदाधिकारी भी थे. वहां आश्वासन दिया गया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी. ढली पुलिस थाना में केस दर्ज हुआ.

विधानसभा में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने उठाया अवैध संजौली मस्जिद का मुद्दा
विधानसभा में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने उठाया अवैध संजौली मस्जिद का मुद्दा (FILE)

इस बीच, विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह व स्थानीय कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था के बीच आपस में ही खींचतान हो गई. दरअसल, जहां मारपीट हुई थी, वो इलाका कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के निर्वाचन क्षेत्र का था और स्थानीय कारोबारी मंत्री के करीबी थे. वहीं, संजौली मस्जिद शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है. एमएलए हरीश जनार्था का कहना था कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र के झगड़ा उनके एरिया में नहीं लाया जाना चाहिए था. उनका आशय संजौली में मल्याणा के स्थानीय निवासियों व अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन का था.

संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन
संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन (FILE)

खैर, सितंबर महीने में संजौली में भारी प्रदर्शन हुआ. हिंदू संगठनों का इरादा मस्जिद की तरफ कूच करने का था. पुलिस ने बल प्रयोग किया और कई लोग घायल हुए. फिर मुस्लिम समुदाय के लोग एमसी शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र अत्रि के समक्ष पहुंचे और खुद ही मस्जिद के उन हिस्सों को गिराने की पेशकश की, जो अवैध थे. सर्दियों में लेबर न मिलने के कारण मस्जिद से केवल छत व कुछ हिस्सा ही हटाया जा सका. मस्जिद कमेटी ने अतिरिक्त समय की मांग उठाई. मामला यूं ही खिंचता रहा.

एमसी कमिश्नर ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए. इस आदेश को वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में चुनौती दी. जिला अदालत ने भी नगर निगम का आदेश बरकरार रखा. साथ ही निचली दो मंजिलों के अलावा सारा ढांचा अवैध करार देकर उसे गिराने के आदेश जारी किए. मामला हाईकोर्ट पहुंचा और सुनवाई चल रही है.

वक्फ बोर्ड तुड़वा रहा अवैध ढांचा
वक्फ बोर्ड तुड़वा रहा अवैध ढांचा (FILE)

मस्जिद मामले की टाइमलाइन

  • अगस्त की 30 तारीख को शिमला के उपनगर मल्याणा में स्थानीय कारोबारी विक्रम सिंह के साथ मारपीट
  • मारपीट के आरोप मुस्लिम युवाओं पर लगे, विक्रम सिंह को सिर में चोटें आई थी। झगड़े ने तनाव का रूप लिया.
  • थाना ढली में रिपोर्ट दर्ज। विक्रम सिंह की शिकायत थी कि 30 अगस्त की रात साढ़े आठ बजे जब वह अपना लोक मित्र केंद्र बंद करके घर जा रहा था कि रास्ते में झगड़ा हो रहा था. वहां गुलनवाज नामक लड़का अपने अन्य साथियों के साथ आया और विक्रम सिंह के साथ मारपीट की.
  • ढली थाना में शिकायत में कहा गया कि गुलनवाज और उसके साथियों ने जयपाल व राजीव शर्मा से भी मारपीट की.
  • ढली पुलिस ने छह आरोपियों की पहचान की. आरोपियों में गुलनवाज, आयु 32 साल, सारिक आयु 20 साल, सैफ अली आयु 23 साल, रोहित आयु 23 साल, रिहान आयु 17 साल व समीर आयु 17 साल शामिल थे.
  • एक आरोपी रिहान उत्तराखंड का और बाकी सभी यूपी के मुजफ्फरनगर के थे.
  • विधानसभा के मानसून सेशन में नियम-62 की चर्चा में मस्जिद विवाद आया.
  • सितंबर की 4 तारीख को कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, उसका मालिकाना हक सरकार का बताया.
  • स्थानीय विधायक हरीश जनारथा का सदन में कहना था कि मामला दूसरे विधानसभा क्षेत्र यानी कसुम्पटी का था और इसे शिमला शहरी विधानसभा में लाना गलत था.
  • अनिरुद्ध सिंह ने इस पर कहा कि संजौली में हुआ प्रदर्शन सही था.
  • विवाद बढऩे पर एमसी कमिश्नर कोर्ट शिमला में आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने 7 सितंबर को मामले की सुनवाई की और मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड से सवाल किए.
  • मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2024 को तय की गई.
  • सितंबर की 11 तारीख को हिंदू संगठनों ने देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया. इससे पहले 5 सितंबर को भी हिंदू संगठनों ने शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया था.
  • प्रदर्शन की पिछली रात संजौली में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. डीसी-एसपी ने रात्रि गश्त की. स्थानीय निवासी बोले कि इतनी भारी फोर्स पहले कभी नहीं देखी.
  • इसी दिन यानी 11 सितंबर को पुलिस ने लाठीचार्ज किया. गुस्साए संगठनों ने हिमाचल बंद की कॉल दी.
  • आंदोलन की तीव्रता और हिंदू संगठनों के तेवर देखते हुए अगले दिन यानी 12 सितंबर को मस्जिद के इमाम शहजाद, मस्जिद कमेटी के मुखिया लतीफ मोहम्मद आदि एमसी कमिश्नर भूपेंद्र अत्रि से मिले और अवैध ढांचे के खुद गिराने की पेशकश की.
  • मामले में 13 सितंबर को राज्य सचिवालय में सर्वदलीय मीटिंग हुई और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर सहमति हुई.
  • फिर एमसी कमिश्नर कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 को अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया.
  • लोकल रेजिडेंट्स के वकील 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट पहुंचे और 2010 से चल रहे मामले को निपटाने के लिए आदेश जारी करने का आग्रह किया.
  • फिर 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने एमसी कमिश्नर को 8 सप्ताह में केस निपटाने के आदेश जारी किए.
  • इसी बीच, 30 अक्टूबर 2024 को ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत में अपील दाखिल की. वहां अपील खारिज कर दी गई.
  • जिला कोर्ट ने 6 नवंबर को मस्जिद मामले में स्टे से इनकार किया.
  • एमसी कमिश्नर ने 5 मई 2025 को निचली दो मंजिलों को गिराने का आदेश दिया.
  • इस पर मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड ने जिला कोर्ट में अपील दाखिल की.
  • 30 अक्टूबर 2025 को जिला अदालत ने अपील खारिज कर दी और एमसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. साथ ही निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार दिया.
  • चार दिसंबर 2025 को न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने वक्फ बोर्ड को सख्त शब्दों में चेताया कि हाईकोर्ट के फैसले को वो टूल की तरह इस्तेमाल न करे.
  • दरअसल, हाईकोर्ट ने मामले में स्टेटस-को यानी यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है. इसे स्पष्ट करते हुए एकल पीठ ने कहा कि ये आदेश केवल ग्राउंड फ्लोर व उससे ऊपर की मंजिल के लिए है.
  • एकल पीठ ने कहा कि एमसी कोर्ट में किए गए वादे के अनुसार वक्फ बोर्ड को अवैध घोषित मंजिलों को हटाना होगा.
  • हाईकोर्ट ने इसके लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया.
  • हाईकोर्ट के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड ने अवैध ढांचे को गिराने का काम शुरू कर दिया है.
  • मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को होगी.
  • हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं मदन ठाकुर और विजय शर्मा का कहना है कि जब अदालतों ने ढांचे को अवैध करार दिया है तो उसे गिराने में क्या समस्या है. हिंदू संघर्ष समिति निरंतर राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी हमलावर रही.
  • दिसंबर महीने में ही हिंदू संगठनों ने आमरण अनशन भी किया था। स्थिति बिगड़ने की आशंका देखते हुए प्रशासन ने मध्यस्थता कर अनशन तुड़वाया था.
  • अब सभी पक्ष हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं. अलबत्ता मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड मस्जिद बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कहते हैं.

