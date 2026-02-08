ETV Bharat / state

हिमाचल को 1974 में मिली थी ₹161 करोड़ RDG, पिछली बार हिस्से में आए ₹37,199 करोड़, अब जीरो हुई ग्रांट

वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश को छठे फाइनेंस कमीशन के दौर से आरडीजी मिलना शुरू हुई थी. इस दौरान हिमाचल प्रदेश को मात्र 161 करोड़ रुपए आरडीजी के तौर पर जारी हुए थे. फाइनेंस कमीशन पांच साल के लिए गठित होता है. किसी भी राज्य के रेवेन्यू व एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर से जो घाटा पैदा होता है, केंद्र सरकार उसकी भरपाई के लिए ग्रांट जारी करती है. इसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी कहा जाता है.

शिमला: इस समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी हिमाचल के सियासी गलियारों सहित सत्ता के भीतर चर्चा के केंद्र में है. रविवार को हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्रियों व कांग्रेस विधायकों सहित आला नौकरशाही के समक्ष राज्य की आर्थिक स्थिति व आरडीजी खत्म होने के प्रभाव पर केंद्रित प्रेजेंटेशन दी. हिमाचल को 15वें फाइनेंस कमीशन ने अच्छी-खासी आरडीजी की सिफारिश की थी. उस कारण हिमाचल को पांच साल में 37 हजार करोड़ रुपए से अधिक की ग्रांट मिल गई. यहां जानना दिलचस्प होगा कि हिमाचल को कब-कब कितनी आरडीजी मिली.

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के पास खुद के आर्थिक संसाधन सीमित हैं. हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. स्टेटहुड के समय से ही इसे ग्रांट मिलती रही है. छठे फाइनेंस कमीशन के कार्यकाल में 1974-75 से 1978-79 के दौरान हिमाचल को ये ग्रांट मिली थी. उसके बाद 7वें फाइनेंस कमीशन में 1979-80 से 1983-84 के बीच ये ग्रांट 207 करोड़ रुपए थी. वर्ष 1984-1989 के बीच 8वें कमीशन में ये ग्रांट 223 करोड़ रुपए थी. फिर वर्ष 1989-1994 में 9वें फाइनेंस कमीशन में ग्रांट बढ़कर 523 करोड़ रुपए हो गई.

इसके बाद वर्ष 1995-2000 में दसवें फाइनेंस कमीशन में ग्रांट का आंकड़ा 772 करोड़ रुपए था. इसी प्रकार वर्ष 2000-2005 में 11वें फाइनेंस कमीशन में ग्रांट 1,979 करोड़ रुपए हो गई. फिर 12वें फाइनेंस कमीशन के समय में 2005-2010 के बीच ग्रांट की ये रकम 10,202 करोड़ रुपए थी. आने वाले समय में 13वें फाइनेंस कमीशन में 2010-2015 में ये आरडीजी 7,889 करोड़ हुई. ये पहले की ग्रांट 10,202 करोड़ रुपए से कम थी. वर्ष 2015-2020 के समय 14वें कमीशन में ये ग्रांट 40,624 करोड़ रुपए थी. इसी बीच, कोविड का संक्रमण हुआ. उस समय वर्ष 2020-2021 में 11,431 करोड़ रुपए की अंतरिम ग्रांट मंजूर हुई थी.

पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन ने हिमाचल के लिए वर्ष 2021-2026 के बीच 37,199 करोड़ रुपए की ग्रांट हिमाचल को दी. इस ग्रांट से वेतन व पेंशन का खर्च काफी हद तक निकल आता था. अब राज्य की आर्थिक स्थिति डावांडोल है. वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में बताया गया कि आने वाले समय में डीए व एरियर तो दूर की कौड़ी हो जाएगी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी तस्वीर चिंताजनक है.

