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कानपुर की मिलों के बंद पहिए फिर से घूमेंगे, भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने लाल इमली से की शुरुआत

लाल इमली मिल का निरीक्षण करते भाजपा सांसद रमेश अवस्थी. ( भाजपा सांसद कार्यालय मीडिया सेल )

कानपुर: शहर में पिछले कई सालों से तमाम ऐसी मिले हैं, जो एक नहीं अनेक कारणों के चलते बंद हो गईं. इन मिलों में प्रमुख रूप से लाल इमली मिल, जेके जूट मिल, म्योर मिल आदि शामिल हैं.

लाल इमली की स्थिति ऐसी है, जिसमें साल 2012 से उत्पादन बंद हो गया. इसे दोबारा चालू करवाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक अफसरों ने बहुत कोशिशें कीं, मगर नतीजा सिफर रहा. पर, अब एक बार फिर औद्योगिक नगरी की विरासत कही जाने वाली बंद मिलों को दोबारा से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है.

कानपुर की बंद मिलों के पहिए फिर से घूमेंगे, भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने लाल इमली का दौरा किया. (भाजपा सांसद कार्यालय मीडिया सेल) कुछ दिनों पहले शहर में कॉमर्स कमेटी की बैठक में बंद मिलों का मुद्दा उठा था, जिसमें यूपी के मुख्य सचिव समेत अन्य जिम्मेदार मौजूद थे. उसके बाद गुरुवार को भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने दोपहर में पदाधिकारियों व लाल इमली कर्मियों के साथ लाल इमली पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया. कानपुर की बंद मिलों के पहिए फिर से घूमेंगे, भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने लाल इमली का दौरा किया. (भाजपा सांसद कार्यालय मीडिया सेल) भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, उन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अफसरों से कहा है, कि वह बंद मिलों के फिर से संचालन को लेकर एक ब्रीफ नोट तैयार करें, जिसके बाद उसे वह अपने स्तर से कॉमर्स कमेटी की मीटिंग में सभी सदस्यों के सामने रखेंगे. पत्रकारों से वार्ता को दौरान भाजपा सांसद ने कहा, अब वह चाहते हैं कि कानपुर की मिलें शुरू हों और उसमें अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके. कानपुर की बंद मिलों के पहिए फिर से घूमेंगे, भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने लाल इमली का दौरा किया. (भाजपा सांसद कार्यालय मीडिया सेल)