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मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के थमे पहिए, शामली के संचालक बोले - मुख्यमंत्री जी बचा लो

शामली में बस संचालकों ने आज अपनी बसों को बस स्टैंड पर खड़ा कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

CM RURAL BUS SERVICE
शामली में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के थमे पहिए. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 3:41 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
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शामली : उत्तर प्रदेश के शामली से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है जिस 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा' को गरीबों को रोजगार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, आज उसी सेवा के पहियों पर ब्रेक लग गया है.

शामली में बस संचालकों ने आज अपनी बसों को बस स्टैंड पर खड़ा कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. संचालकों का दर्द इतना गहरा है कि अब वे मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि या तो उनकी बसें वापस ले ली जाएं या उन्हें इस कर्ज के बोझ से मुक्त किया जाए. आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के संचालक अब इसे बंद करने पर मज़बूर हैं.

शामली में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के थमे पहिए. (ETV Bharat)

मामला जनपद शामली का है, जहाँ मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के संचालकों ने आज अपनी बसों का संचालन पूरी तरह ठप कर दिया है. संचालकों का आरोप है कि 28 फरवरी 2026 को उन्हें जो परमिट दिए गए थे, उनका उद्देश्य गरीब को रोजगार देना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण यह योजना अब दम तोड़ रही है.

​संचालकों का कहना है कि पूरे जनपद में अवैध रूप से दौड़ रहे टेंपो और ई-रिक्शा के कारण उन्हें सवारियां नहीं मिल पा रही हैं. हालत यह है कि वे न तो बसों की मासिक किश्त भर पा रहे हैं और न ही अपने स्टॉफ की तनख्वाह निकाल पा रहे हैं.

ऊपर से 4500 से 4600 रुपये का भारी-भरकम टैक्स उनकी कमर तोड़ रहा है. प्रशासन से लेकर आरटीओ और पुलिस तक, हर जगह गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मज़बूरन उन्हें बसों के पहिए रोकने पड़े.

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शामली में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के थमे पहिए. (ETV Bharat)

बस संचालक जितेंद्र प्रधान का कहना है कि "28 फरवरी को मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा एक योजना धरातल पर उतरी थी. इसका मकसद था, गरीब को रोज़गार मिले. गरीब अपने पैरों पर मज़बूती से खड़ा हो, मगर यहां का प्रशासन धरातल पर इसे फ्लॉप करना चाह रहा है. हमें परमिट दिए गए. उसके बाद हमने डीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की एसपी साहब को भी चार बार बता दिया गया. आरटीओ को भी बता दिया गया."

उन्होंने कहाकि "आरटीओ और पुलिस लीपापोती पर लगी हुई है. हमें मज़बूरी में जाकर धरना देना पड़ा. और हम बस को चलाने में असमर्थ हैं, ना हम अपनी किस्त को पूरा कर पा रहे हैं और ना टैक्स पूरा कर पा रहे हैं. 4500 से 4600 रुपए हम पर टैक्स लगा दिए."

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शामली के संचालक बोले - मुख्यमंत्री जी बचा लो. (ETV Bharat)

उन्होंने कहाकि "अगर टेंपो की तरह हम पर भी टैक्स माफ कर दिया जाए, तो हम भी धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे."

धरना दे रहे लोगों ने कहाकि "मुख्यमंत्री से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह बसें हम से वापस दिलवा दो और हमें कर्ज से मुक्त कर दो, हम बस नहीं चलाना चाहते. परेशानी हमें टेंपो से है. टेंपो को नगरपालिका क्षेत्र के अंदर परमिट दिया गया है. हमें रूट के परमिट दिए हैं, लेकिन टेंपो नगरपालिका क्षेत्र से बाहर हाईवे पर भी दौड़ रहे हैं. और ई-रिक्शा भी दौड़ रही है, अगर कल कोई हादसा हो गया, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा. आज हमने 40 गाड़ियां खड़ी की हैं, कल से और गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी. 200 बसें जिले में हैं, 200 की 200 खड़ी हो जाएंगी. मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा की 28 गाड़ियां हैं, जिनमें से 14 आज बंद है. कल दूसरे रूट की भी आकर खड़ी हो जाएंगी.

Last Updated : July 15, 2026 at 4:25 PM IST

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