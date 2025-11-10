ETV Bharat / state

किसानों की चिंता का आ गया समाधान, कम सिंचाई में भी गेहूं की वैरायटीज देंगी बंपर पैदावार

उपसंचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लगातार हुई बारिश की वजह से गेहूं लगाने के समय में करीब 1 महीने की देरी हो रही है. ऐसे में अगर ज्यादा उम्र वाले गेहूं को खेतों में लगाया जाता है तो किसानों को अंतिम समय में सिंचाई की समस्या आती है. इससे बचने के लिए 4 नई और जलवायु अनुकूल किस्मों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इन किस्मों में डब्ल्यू 303, डब्ल्यू 187, एचआई 1636, और डब्ल्यू 327 शामिल है. ये वेरायटीज कम पानी की डिमांड के साथ ही कम समय में खेतों में बेहतर उत्पादन देंगी.

छिंदवाड़ा: बेमौसम बारिश के चलते किसानों के गेहूं बोने के समय में काफी देरी हो रही है. जिसकी वजह से गेहूं की बालियां निकलते समय किसानों को सिंचाई के लिए पानी की भी समस्या जाएगी. कम समय में गेहूं की बेहतर उपज पैदा करने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को कुछ वैरायटीज लगाने की सलाह दी है. जिससे कम पानी और कम समय में किसानों को अच्छी उपज मिल सकती है. आईए जानते हैं वैरायटीज लगाकर किसान अपने उत्पादन को बेहतर कर सकते हैं.

कृषि उपसंचालक जितेंद्र सिंह ने कहा कि कम समय में अच्छी उपज देने वाली गेहूं की यह वैरायटीज को जीरो टिलेज तकनीक से बोया जा सकता है. जीरो टिलेज वह टेक्निक है जिसमें खरीफ में लगाई गई किसी भी फसल के डंठल को बिना काटे ही सीधे आधुनिक मशीनों से गेहूं की बोनी कर दी जाती है. जिससे किसानों के पैसे की बचत के साथ-साथ समय की भी बचत होती है. साथ ही जमीन में नमी होने की वजह से फसल भी जल्द अंकुरित होती है.

थाने के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, खेतों में बनेगी खाद

जीरो टिलेज पद्धति पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी बेहतर साधन है. अधिकतर किसान अपनी फसल काटने के बाद पराली में आग लगा देते हैं. जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है. छिंदवाड़ा में पराली जलाने वाले लोगों पर लगातार कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है. इस सीजन में अभी तक चौरई और मोहखेड़ में दो किसानों पर थाने में केस दर्ज किया गया है. जीरो टिलेज तकनीक से बोनी करने पर किसानों को खेतों में हरी खाद भी मिलेगी और पुलिस के झंझट से मुक्ति भी.

मात्र तीन बार सिंचाई में तैयार हो जाता है गेहूं

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराड़कर ने बताया "आमतौर पर गेहूं की फसल में 5 से 6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है. लेकिन इस बार किसान गेहूं की फसल बोने में किसान करीब 15 से 20 दिन लेट हो चुका है. ऐसे में जब फसल अंतिम समय में पकने को तैयार हो रही होगी तो पानी की कमी आ सकती है. इस स्थिति से निपटने के लिए नई वैरायटीज डब्ल्यू 303, डब्ल्यू 187, एचआई 1636, और डब्ल्यू 327 गेहूं में तीन से चार सिंचाई में अच्छी उपज मिल जाती है. इसलिए जिन किसानों के पास सिंचाई के पानी की कमी है, वे इन वैरायटीज को लगाकर अच्छा उत्पादन कर सकते हैं."