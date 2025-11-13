वैष्णवी, शिवांगी,अहिल्या और वंदना किसानों की टेंशन करेंगी खत्म, बदलते मौसम में बढ़ाएंगी पैदावार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 9:04 PM IST
छिंदवाड़ा: जलवायु परिवर्तन होने की वजह इस साल देर तक बारिश हुई है जिसकी वजह से किसानों गेहूं बोने में देरी हो रही है. ऐसे में किसानों को चिंता सता रही है कि कौन सी गेहूं खेतों में लगाई जाए ताकि मौसम के हिसाब से कम लागत में अच्छी पैदावार हो सके. किसानों की समस्याओं के निदान के लिए कृषि विभाग ने वैष्णवी, वंदना, अहिल्या और शिवांगी को मैदान में उतारा है. आइए जानते हैं ये किस तरह से किसानों की समस्या दूर करने में मददगार होंगी.
बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया के तकनीकी सहायक दीपेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर हम लोग किसानों को जलवायु अनुकूल खेती कराने का प्रयास कर रहे हैं. इसका उद्देश्य यह होता है कि किसान परंपरा के अनुसार खेती न करके जलवायु अनुकूल खेती करें ताकि समय रहते हुए उन्हें फसल का सही लाभ मिल सके.
मध्य प्रदेश के 9 जिलों में यह प्रोजेक्ट चल रहा है. जलवायु परिवर्तन होने से किसानों की लागत ज्यादा और मुनाफा कम होता है. जिसकी वजह से किसान घाटे में चले जाते हैं. जैसे इस साल हो रहा है. इस साल अधिक समय तक बारिश हुई है. इसकी वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
वैष्णवी, वंदना, अहिल्या और शिवांगी देगी ज्यादा उपज
बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया की तकनीकी सहायक दीपेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों को क्लाइमेट के अनुसार खेती करने के लिए गेहूं की चार वैरायटी प्रैक्टिकल के लिए दी जा रही है. जिसका किसानों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है. इसमें सबसे पहले वैरायटी डब्ल्यू 303 जिसको करण वैष्णवी कहा जाता है, यह करीब 150 दिन में पककर तैयार होती है. और इसके ऊपर 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ होती है.
इसके साथ ही डीबीडब्ल्यू 187 को करण वंदना कहा जाता है. यह 120 दिन में पककर तैयार होती है और तीन से चार सिंचाई में यह आसानी से हो जाती है. हाल ही में एक नई वैरायटी रिलीज की गई है जिसका नाम एच आई 1636 है. इसे पूसा अहिल्या कहा जाता है इसकी उम्र भी 120 दिन है. वहीं डब्ल्यू 327 जिसे करण शिवांगी कहा जाता है, यह ज्यादा टेंपरेचर गर्मी और सूखा को भी सहन करने की क्षमता रखती है. इसकी उम्र लगभग 135- 140 दिन होती है. इन वैरायटीज को लगाकर किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सकते हैं.
पर्यावरण बचाने जीरो टिलेज तकनीक का किया जा रहा उपयोग
किसान लगातार खेतों में पराली जलाते हैं जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है और जमीन भी कमजोर होती जा रही है. उसको बचाने के लिए जीरो टिलेज तकनीक अपनाई जा रही है. ताकि पर्यावरण भी बचा रहे और खेती में भी सुधार आए.
सीड रिप्लेसमेंट का भी चलाया जा रहा है अभियान
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर किसान एक ही बीज को बार-बार खेतों में लगाते हैं. एक ही बीज को बार-बार बोने से उत्पादन कम होता है. इन गेहूं की वैरायटी को लगाने से सीड रिप्लेसमेंट के अभियान को भी बढ़ोतरी मिलेगी. जो चार वैरायटीज हैं वह जिले में अलग-अलग किसानों के पास जाएगी. इससे सीड रिप्लेसमेंट होगा और अगले साल ज्यादा किसान इसे लगाएंगे.