गेहूं स्टोर करने से पहले अपनाएं ये टिप्स, न लगेंगे कीड़े और न लगेगा घुन, सोने से चमकता रहेगा दाना
गोडाउन से लेकर घर तक में गेहूं स्टोर करने के सुरक्षित तरीके, कृषि वैज्ञानिक नितिन सिंघई से बातचीत के आधार पर अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 10:45 AM IST
शहडोल : रबी सीजन अब अपने आखिरी चरण पर है और गेहूं की कटाई इन दिनों हर जगह जोर-शोर से चल रही है. कहीं कटाई हो चुकी है, तो कहीं पर गेहूं का भंडारण भी शुरू हो चुका है. ऐसे में गेहूं का सुरक्षित भंडारण करना भी किसी चुनौती से कम नहीं. चाहे गेहूं को घर पर रखा जा रहा हो या गोडाउन में, इसमें घुन लगने की संभावना बनी रहती है, ऐसे में कुछ आसान देसी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप गेहूं के दानों को घुन और कीड़ों से बचा सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.
पूरी तरह सूखने के बाद ही करें गेहूं भंडारण की तैयारी
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन सिंघई बताते हैं, '' अभी गेहूं की कटाई बहुत जोरों से चल रही है. पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में हल्की-फुल्की बारिश भी हुई है. मौसम में नमी भी पड़ गई है, ऐसे में किसान कटाई से पहले इस बात का ख्याल रखें कि जब खेत में फसल बिल्कुल सूख जाए तभी गेहूं की कटाई करें, और कटाई करने के बाद जब हम गेहूं का भंडारण करें तो उसे समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें. गेहूं के दानों में घुन लगने से बचा सकें.''
गेहूं स्टोरेज में नमी सबसे बड़ी दुश्मन
कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक, '' गेहूं में नमी अर्थात आर्द्रता इसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है. अगर गेहूं में नमी है, तो निश्चित रूप से भंडारण के दौरान घुन लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे मे किसान गेहूं की कटाई, गहाई के बाद उसके दानों को सुखा लें. कड़ी धूप में 3 से 4 दिन तक इस प्रकार से गेहूं सुखाएं जिससे नमी का स्तर है 12% से कम हो जाए. 11% के आसपास नमी रहेगी तो भंडारण के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा. गेहूं अच्छी तरह से सूखा या नहीं उसकी पहचान ये है कि तीन-चार दिन की सफाई करने के बाद हम गेहूं के दानों को दांत से काटेंगे तो 'कट' की आवाज आएगी. इसका मतलब है कि उसमें नमी का स्तर 12% से कम आ गया है. गेहूं के दानों में नमी अगर 11% के आसपास हो जाए तो अति उत्तम होता है.''
उन्होंने कहा, '' दूसरी सावधानी ये है कि हमें ऐसे स्थान पर गेहूं के दानों का संग्रहण करना है, जो पानी की पहुंच से दूर हो. जहां कहीं से भी पानी आने की संभावना बिल्कुल ना हो तो वहां हम भंडारण करें.जिन लोगों को ज्यादा मात्रा में भंडारण करने की आवश्यकता होती है वो ऐसे कमरे में गेहूं का भंडारण करें जहां पर हवा का आना जाना न बना हो, क्योंकि नमीयुक्त हवा भी गेहूं को नुकसान पहुंचाती है
पुरानी बोरियां और गेहूं साथ न मिलाएं
कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक, '' भंडारण के लिए जिन बोरियों का हम उपयोग कर रहे हैं, वो बोरियां भी अगर पुरानी हैं तो उसका उपयोग न करें, और अगर उपयोग कर भी रहे हैं तो प्रॉपर उन बोरियो को साफ कर सुखा लें. इसके बाद ही बोरियों में गेहूं भरें. इसके अलावा घरों में जो साल भर के लिए गेहूं को संग्रहित कर बड़ी-बड़ी टंकियों में रखते हैं उसका एक अलग ही तरीका होता है, बोरियों को सीधे जमीन के संपर्क में ना आने दें, बल्कि लकड़ी के पटे का उपयोग करें.''
अरंडी के तेल से गेहूं को रखें सुरक्षित
अरंडी के तेल का भी उपयोग गेहूं के दानों को सुरक्षित करने के लिए कर सकते हैं. अरंडी के तेल का हल्का सा छीटा मार के उसको गेहूं के दाने के ऊपर मिक्स कर दें, जिससे तेल की परत ऊपर चढ़ जाए. इस तरह से अरंडी का तेल भी बीज को सुरक्षित रखने में मदद करता है. कई पिछड़े इलाकों में जो सूखी हुई राख होती है, कंडे की वह भी बहुत उत्तम मानी जाती है. सूखी हुई राख को गेहूं के दानों के साथ मिलाकर के भंडार करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं.
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कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, '' लगभग चार से पांच किलोग्राम सूखी हुई राख से हम 1 क्विंटल गेहूं के दानों में मिक्स करके रख सकते हैं. जो किसान ज्यादा मात्रा में गेहूं बीज का भंडारण करते हैं, बोरियों के ऊपर गेहूं के भूसे की हल्की परत भी डालते जाएं, जिससे घुन लगने से रोका जा सकता है. कई जगह पर जो बुझा हुआ चूना होता है, उसकी भी पोटली बना करके हम गेहूं दानों के बोरी की जो सबसे निचली छल्ली होती है, उसके नीचे रख देते हैं, तो वो हवा की नमी को सोख लेता है, और गेहूं के दानों तक नमी को पहुंचने से रोकता है. इससे हमारे गेहूं के दोनों में घुन लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं.