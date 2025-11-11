ETV Bharat / state

देश में टूटेगा गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड, अबकी 119 मिलियन टन फसल का अनुमान, पराली प्रबंधन में बढ़ी जागरूकता

देश में टूटेगा गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड ( ETV Bharat )

करनाल: इस वर्ष देश में गेहूं उत्पादन अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ने की ओर है. भारत सरकार ने 119 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे कृषि विशेषज्ञों ने “पूरी तरह हासिल होने योग्य” बताया है. अनुकूल मौसम, बढ़े हुए रकबे और किसानों की मेहनत के बल पर यह अनुमान जताया जा रहा है कि यह लक्ष्य न केवल पूरा होगा, बल्कि भारत के कृषि इतिहास में यह अब तक का सबसे ऊंचा गेहूं उत्पादन साबित होगा. करनाल के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. रतन तिवारी (ETV Bharat) किसानों के परिश्रम और मौसम का मिला साथ: इस बारे में करनाल के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने बताया कि, "पिछले साल देश में लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुवाई की गई थी, जिससे 117.5 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त हुआ था. इस वर्ष बुवाई का रकबा बढ़कर 34 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जिसके चलते विशेषज्ञों का मानना है कि 119 मिलियन टन के लक्ष्य को पार करना लगभग तय है." पराली प्रबंधन में बढ़ी जागरूकता: आगे डॉ. तिवारी ने कहा कि, "किसानों में पराली प्रबंधन को लेकर इस वर्ष खासा उत्साह और जागरूकता देखने को मिली है. हम सब एक समाज में रहते हैं, अगर पर्यावरण पर कोई असर पड़ता है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी होता है. किसान भाई अब इस बात को समझ रहे हैं और पराली प्रबंधन में शानदार सुधार कर रहे हैं."