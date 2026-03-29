ETV Bharat / state

बिहार में 1 अप्रैल गेहूं खरीद शुरू, जानें इसबार का प्रति क्विंटल मूल्य क्या है?

पटना: बिहार सरकार की ओर से किसानों से गेहूं की खरीदारी 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी. 15 जून तक खरीददारी होगी. गेहूं की खरीदारी के लिए सहकारिता विभाग ने सभी आवश्यक तैयारी कर ली है. विभाग पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से यह खरीदारी करता है. किसानों से गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर की जाएगी.

160 रुपये अधिक मिलेंगे: इसबार गेहूं की कीमत में 160 रुपये ज्यादा मिलेंगे. केंद्र सरकार ने रबी विपणन मौसम 2026-27 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है. इससे राज्य के गेहूं उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा. इस वर्ष राज्य में गेहूं अधिप्राप्ति का कुल लक्ष्य 0.18 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है.

किसानों को किया जा रहा जागरूक: किसानों को उनके गेहूं का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है. इसी कड़ी में विभाग की ओर से पिछले दिनों गेहूं की खरीदारी को लेकर राज्य के सभी जिलों में विभिन्न पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में निबंधित किसानों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई थीं. इन बैठकों में किसानों को अधिप्राप्ति प्रक्रिया, निबंधन, भुगतान व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है.

यहां करें रजिस्ट्रेशन: dbtagriculture.bihar.gov.in