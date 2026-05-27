बारदाना के अभाव में ठप हुई गेहूं खरीद : किसानों ने 30 जून तक बढ़ाने की उठाई मांग
इस वर्ष देशभर में गेहूं की पैदावार लगभग 1200 लाख टन रहने का अनुमान है. इसमें सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार उत्तरप्रदेश में होगी.
Published : May 27, 2026 at 11:32 AM IST
जयपुर: देशभर में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने में भारी परेशानी हो रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह बारदाने (बोरियों) की कमी है. केंद्र सरकार के गोदामों में पहले से ही करीब 600 लाख टन पुराना गेहूं भरा पड़ा है. खुले चबूतरों तक में चट्टे लग चुके हैं. ऐसे में नया माल रखने की जगह नहीं बची है. सरकार ने पुराने बारदानों का इस्तेमाल करने को कहा है, लेकिन बाजार में वह भी उपलब्ध नहीं है. इससे खरीद प्रक्रिया लगभग ठप हो गई है. केवल 60 प्रतिशत पंजीकृत किसान ही अपना गेहूं बेच पाए हैं. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने केंद्र से 31 मई की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून करने और खरीद कोटा बढ़ाने की मांग की है, ताकि किसानों की फसल खराब होने से बच सके.
देश में इस वर्ष गेहूं की पैदावार लगभग 1200 लाख टन रहने का अनुमान है. इसमें उत्तर प्रदेश में 350 लाख टन, मध्य प्रदेश में 200 लाख टन, पंजाब में 180 लाख टन, हरियाणा में 130 लाख टन और राजस्थान में करीब 120 लाख टन गेहूं उत्पादन होने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा बिहार में 60 लाख टन, गुजरात में 35 लाख टन तथा अन्य राज्यों में 50-60 लाख टन गेहूं की पैदावार अनुमानित है. सरकार को समर्थन मूल्य पर कुल उत्पादन का लगभग एक-चौथाई से एक-तिहाई हिस्सा खरीदना होता है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार के गोदामों में पहले से ही पुराना गेहूं भरा पड़ा है.
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भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि गोदामों में नया बारदाना उपलब्ध नहीं है. सरकार ने पुराने बारदाने की खरीद के निर्देश दिए हैं, लेकिन बाजार में उसकी भी कमी है. इसके चलते गेहूं की खरीद प्रक्रिया धीमी हो गई है और किसान परेशान हैं. राजस्थान में एफसीआई के गोदामों में पर्याप्त मात्रा में गेहूं पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद गत वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य पर खरीद कम हुई है. कई स्थानों पर बारिश के कारण मंडियों में तौला हुआ गेहूं भीग गया है, जबकि नया माल भी मंडियों में जमा हो रहा है.
केंद्र सरकार को पत्र लिखा: गुप्ता ने कहा कि जितने किसानों ने पंजीकरण कराया था, उनमें से अभी तक केवल 60 प्रतिशत किसानों का गेहूं ही तुल पाया है. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार के खाद्य विभाग को पत्र लिखकर मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है. उन्होंने गेहूं खरीद की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून करने और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद का कोटा बढ़ाने की मांग की है. व्यापार मंडल ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को देखते हुए खरीद की समयसीमा और कोटा दोनों में बढ़ोतरी करेगी, ताकि किसानों को राहत मिल सके.