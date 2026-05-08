गेहूं खरीद में करोड़ों का घोटाला! हरियाणा के किसानों के नाम पर बेचा गया यूपी का गेहूं? 5 फर्मों पर केस दर्ज
करनाल के इंद्री की नई अनाज मंडी और ब्याना सब यार्ड में गेहूं खरीद के दौरान घोटाला सामने आया. 5 फर्मों पर केस दर्ज.
Published : May 8, 2026 at 8:55 PM IST
करनाल: इंद्री नई अनाज मंडी और ब्याना सब यार्ड में गेहूं खरीद के दौरान बड़ा घोटाले की खबर सामने आई है. जांच में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से गेहूं लाकर उसे हरियाणा के किसानों के नाम पर ई-खरीद पोर्टल में चढ़ाया गया. सरकारी खरीद व्यवस्था में इस कथित फर्जीवाड़े के बाद प्रशासन हरकत में आया और पांच आढ़ती फर्मों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.
जांच में सामने आई बड़ी साजिश: इंद्री मार्केट कमेटी के सचिव अजीत सिंह द्वारा 7 मई को थाना इंद्री में शिकायत दी गई थी. शिकायत के बाद अधिकारियों ने मंडी रिकॉर्ड, पोर्टल एंट्री और स्थानीय स्तर पर गहन जांच की. जांच में प्रथम दृष्टया साफ हुआ कि कई कमीशन एजेंट बाहर से गेहूं मंगवाकर उसे हरियाणा के किसानों के नाम पर सरकारी पोर्टल में दर्ज कर रहे थे, ताकि सरकारी खरीद का अनुचित लाभ उठाया जा सके.
इन फर्मों पर दर्ज हुआ मामला: मामले में इंद्री मंडी और ब्याना सब यार्ड की कुल पांच फर्मों को आरोपी बनाया गया है. इनमें संदीप कुमार की फर्म मैसर्स जसमेर सिंह जरनैल सिंह, जय भगवान की फर्म मैसर्स सरधा राम जय भगवान, अरुण कुमार की फर्म मैसर्स राम सरूप रतन लाल, ब्याना सब यार्ड के राय सिंह की फर्म मैसर्स अमर सिंह राय सिंह और अंकित कुमार की फर्म शामिल हैं.
ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों को पैसे देकर उठवाई गई बोरियां: जांच में ये भी सामने आया कि कुछ आढ़तियों ने गेहूं की बोरियों को प्राथमिकता से उठवाने के लिए ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों को अवैध रूप से पैसे दिए. अधिकारियों के मुताबिक ये मंडी के नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है. खासतौर पर मैसर्स सरधा राम जय भगवान और मैसर्स राम सरूप रतन लाल पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं.
जांच में चार बड़े खुलासे: अधिकारियों की जांच में चार अहम तथ्य सामने आए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से गेहूं लाकर इंद्री और ब्याना मंडी में बेचा गया. इस गेहूं को हरियाणा किसानों के नाम पर ई-खरीद पोर्टल में दर्ज किया गया. बोरियों को पहले उठाने के लिए अवैध भुगतान किया गया. सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर नियमों की अनदेखी की गई.
गेट पास से खुली पोल: मार्केट कमेटी सचिव अजीत सिंह ने बताया कि "जिन फर्मों पर एफआईआर दर्ज हुई है. वो दूसरे राज्यों से आए गेहूं को यहां बेचने की कोशिश कर रहे थे. मंडी के बाहर ही टोलियों को पकड़ा गया और वहीं से वापस किया गया. इसलिए इनको पहले नोटिस दिया गया और फिर लाइसेंस सस्पेंड किया गया. कुछ आढ़तियों से मार्केट फीस भी जमा करवाई गई. जांच में ये भी पाया गया कि संबंधित फर्मों ने अपने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है."
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