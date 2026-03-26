हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद, मंत्री राजेश नागर बोले- 'किसानों और आढ़तियों को लेकर सरकार गंभीर'
बुधवार को कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने कुरुक्षेत्र में लाडवा अनाज मंडी का निरीक्षण किया. उन्होंने किसानों और व्यापारियों से मुलाकात की.
Published : March 26, 2026 at 9:51 AM IST
कुरुक्षेत्र: कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने कुरुक्षेत्र में लाडवा अनाज मंडी का निरीक्षण किया. इस दौरान मंत्री राजेश नागर ने कहा कि "किसानों और आढ़तियों को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से गंभीर हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही किसानों के लिए भी उचित व्यवस्थाएं मुहैया करवाने को कहा है. इन आदेशों में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."
कैबिनेट मंत्री ने किया लाडवा अनाज मंडी का दौरा: राज्यमंत्री राजेश नागर ने अनाज मंडी की गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इसके साथ ही आढ़तियों व किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना. मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से आरंभ होगी. प्रदेश में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से करने के लिए 416 मंडियां व खरीद केंद्र खोले गए हैं. इन मंडियों व खरीद केंद्रों पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद का कार्य किया जाएगा.
ई1-खरीद पोर्टल अपग्रेड: हरियाणा के खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि "राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करने के लिए ई-खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया है. जिसके अंतर्गत कई नए प्रावधान किए गए हैं. रबी खरीद सीजन 2026-27 के दौरान मंडियों व खरीद केंद्रों में किसान द्वारा बिक्री हेतु ले जाने वाली गेहूं में प्रयोग किये जाने वाले वाहन पर आवक गेट की रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फोटो कैप्चर किया जाएगा. वाहनों के बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आवक गेट पास जारी नहीं किया जाएगा.
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