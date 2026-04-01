हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू, दूर करें तीन बड़े बदलावों का कन्फ्यूजन
हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है. सरकार ने इस बार तीन नियमों में बदलाव किया हैं. दूर करें इनका कन्फयूजन.
Published : April 1, 2026 at 4:04 PM IST
कुरुक्षेत्र: आज से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है. कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में पहले दिन दो-चार किसान ही गेहूं की फसल लेकर पहुंचे. मंडी प्रशासन का दावा है कि गेहूं खरीद को लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था दुरुस्त की जा चुकी हैं. बुधवार को हरियाणा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अनुपमा ने कुरुक्षेत्र की अनाज मंडियों का निरीक्षण किया और गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों के सुविधाजनक प्रवेश, फसल के पंजीकरण, गुणवत्ता जांच, खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित करना रहा.
ACS ने लिया अनाज मंडी का जायजा: एसीएस अनुपमा ने मंडियों में गेट पास, बायोमेट्रिक प्रणाली और फसल की गुणवत्ता जांच व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि "सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की फसल बिना किसी रुकावट के मंडी तक पहुंचे और वहां से खरीद एजेंसियों तक सुचारू रूप से पहुंचाई जाए. सरकार की ओर से एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे किसानों को पंजीकरण और फसल संबंधी जानकारी में सुविधा मिलेगी. इस ऐप के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी. बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसान किस क्षेत्र से फसल लेकर आ रहा है और उसकी मात्रा कितनी है. ये व्यवस्था पहली बार लागू की गई है, जो किसानों के लिए कारगर साबित होगी."
फसल लाने का समय निर्धारित: एसीएस ने बताया कि "मंडी प्रशासन द्वारा किसानों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके. सरकार ने किसानों के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मंडियों में फसल लाने का समय निर्धारित किया है." समय सीमा बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है और इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा. परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा. वहीं, जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनके पुनः पंजीकरण के संबंध में भी जल्द निर्णय लिया जाएगा.
बायेमेट्रिक से होगी एंट्री: हरजीत सिंह सचिव अनाज मंडी थानेसर ने बताया कि "हमारी मंडी में लगभग सभी प्रकार की व्यवस्था पूरी हो चुकी है. अभी गेहूं की फसल अनाज मंडी में आने में एक सप्ताह से लेकर 10 दिन तक लग जाएंगे क्योंकि मौसम में अभी ठंडक बनी हुई है, इसलिए अभी समय लग जाएगा." उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में गेट पास के काटने के लिए 3 गेट पॉइंट बनाए गए हैं. जहां पर किसान बायोमेट्रिक गेट पास लेकर अपनी गेहूं को बेच सकते हैं.
क्या हैं तीन नियम? गेट पास के लिए सरकार ने तीन जो नियमों में बदलाव किए हैं. उनमें से पहला नियम ये है कि जिस वाहन जैसे की ट्रैक्टर में गेहूं की फसल लेकर किसान अनाज मंडी में आएगा. उसकी नंबर प्लेट होना जरूरी है. दूसरा बदलाव गेट पास के लिए बनाया गया है. इस बार किसान का बायोमेट्रिक होगा. तीसरा बदलाव ये है कि जिस किसान के नाम फसल का पंजीकरण हो रखा है. वो अपने परिवार के तीन सदस्यों की सहायता से अपनी गेहूं को बेच सकता है.
'किसानों को नहीं होगी परेशानी': यानी अगर किसी किसान के नाम पंजीकरण है और वो बीमार है या कहीं और पर गया हुआ है, तो उसकी जगह उसके परिवार के तीन सदस्य अपनी बायोमेट्रिक करवा कर गेट पास कटवा कर अपनी गेहूं को बेच सकता है. हालांकि हरियाणा में जब से सरकार ने गेहूं खरीद में ये बदलाव किए थे. तब से ही किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि ये नियम जो नए लागू किए गए हैं. क्या किसानों को इसमें परेशानी होगी, लेकिन ACS ने कहा कि पारदर्शिता को देखते हुए सरकार ने ये बदलाव किए हैं और इसमें किसी भी प्रकार की किसानों को समस्या नहीं आएगी.
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