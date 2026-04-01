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हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू, दूर करें तीन बड़े बदलावों का कन्फ्यूजन

कुरुक्षेत्र: आज से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है. कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में पहले दिन दो-चार किसान ही गेहूं की फसल लेकर पहुंचे. मंडी प्रशासन का दावा है कि गेहूं खरीद को लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था दुरुस्त की जा चुकी हैं. बुधवार को हरियाणा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अनुपमा ने कुरुक्षेत्र की अनाज मंडियों का निरीक्षण किया और गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों के सुविधाजनक प्रवेश, फसल के पंजीकरण, गुणवत्ता जांच, खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित करना रहा.

ACS ने लिया अनाज मंडी का जायजा: एसीएस अनुपमा ने मंडियों में गेट पास, बायोमेट्रिक प्रणाली और फसल की गुणवत्ता जांच व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि "सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की फसल बिना किसी रुकावट के मंडी तक पहुंचे और वहां से खरीद एजेंसियों तक सुचारू रूप से पहुंचाई जाए. सरकार की ओर से एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे किसानों को पंजीकरण और फसल संबंधी जानकारी में सुविधा मिलेगी. इस ऐप के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी. बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसान किस क्षेत्र से फसल लेकर आ रहा है और उसकी मात्रा कितनी है. ये व्यवस्था पहली बार लागू की गई है, जो किसानों के लिए कारगर साबित होगी."

हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू (Etv Bharat)

फसल लाने का समय निर्धारित: एसीएस ने बताया कि "मंडी प्रशासन द्वारा किसानों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके. सरकार ने किसानों के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मंडियों में फसल लाने का समय निर्धारित किया है." समय सीमा बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है और इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा. परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा. वहीं, जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनके पुनः पंजीकरण के संबंध में भी जल्द निर्णय लिया जाएगा.