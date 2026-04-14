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हरियाणा में गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड आवक, 'लगभग 188 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर'

चंडीगढ़: इस सीजन हरियाणा में गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड आवक हुई है. हरियाणा डीपीआर की तरफ से बताया गया कि 2026-27 के रबी सीजन के लिए, 12 अप्रैल तक मंडियों में लगभग 39.65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है. इसमें से 10.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, और लगभग 188 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं.

गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड आवक! इसके विपरीत, पिछले सीजन में 12 अप्रैल तक राज्य भर की मंडियों में गेहूं की कुल आवक 20.39 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई थी. इसमें से 10.47 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी और किसानों को 174.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. हरियाणा में सरसों की खरीद 28 मार्च से और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हुई. केंद्र सरकार ने सरसों और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्रमशः 6,200 रुपये और 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.

सीएम ने किया पिपली अनाज मंडी का दौरा: सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में गेहूं खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम सैनी ने मंडी के प्रवेश द्वार पर गेट पास जारी करने की प्रणाली की समीक्षा की, खरीद व्यवस्था का जायज़ा लिया और गेहूं की बिक्री के दौरान किसानों को पेश आ रही समस्याओं को समझने के लिए उनसे बातचीत की. उन्होंने बताया कि "राज्य सरकार ने सरसों की खरीद के लिए 112 मंडियां/खरीद केंद्र स्थापित किए हैं, जबकि गेहूं की खरीद के लिए 416 मंडियों के अलावा 264 खरीद स्थल खोले गए हैं."

एक-एक दाना खरीदेगी सरकार- सीएम: पिपली अनाज मंडी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि "राज्य की सभी मंडियों और खरीद केंद्रों में गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है. किसानों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है. उनकी उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. राज्य सरकार ने खरीद प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और किसान-हितैषी बनाने के लिए कई नई पहल शुरू की हैं. इन उपायों से पारदर्शिता बढ़ेगी, अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगेगी और किसानों को तेज़ तथा अधिक सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी."