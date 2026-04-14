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हरियाणा में गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड आवक, 'लगभग 188 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर'

इस सीजन हरियाणा में गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड आवक हुई. 12 अप्रैल तक मंडियों में लगभग 39.65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई.

Wheat Procurement in Haryana
Wheat Procurement in Haryana (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 14, 2026 at 7:44 AM IST

4 Min Read
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चंडीगढ़: इस सीजन हरियाणा में गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड आवक हुई है. हरियाणा डीपीआर की तरफ से बताया गया कि 2026-27 के रबी सीजन के लिए, 12 अप्रैल तक मंडियों में लगभग 39.65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है. इसमें से 10.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, और लगभग 188 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं.

गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड आवक! इसके विपरीत, पिछले सीजन में 12 अप्रैल तक राज्य भर की मंडियों में गेहूं की कुल आवक 20.39 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई थी. इसमें से 10.47 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी और किसानों को 174.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. हरियाणा में सरसों की खरीद 28 मार्च से और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हुई. केंद्र सरकार ने सरसों और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्रमशः 6,200 रुपये और 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.

सीएम ने किया पिपली अनाज मंडी का दौरा: सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में गेहूं खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम सैनी ने मंडी के प्रवेश द्वार पर गेट पास जारी करने की प्रणाली की समीक्षा की, खरीद व्यवस्था का जायज़ा लिया और गेहूं की बिक्री के दौरान किसानों को पेश आ रही समस्याओं को समझने के लिए उनसे बातचीत की. उन्होंने बताया कि "राज्य सरकार ने सरसों की खरीद के लिए 112 मंडियां/खरीद केंद्र स्थापित किए हैं, जबकि गेहूं की खरीद के लिए 416 मंडियों के अलावा 264 खरीद स्थल खोले गए हैं."

एक-एक दाना खरीदेगी सरकार- सीएम: पिपली अनाज मंडी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि "राज्य की सभी मंडियों और खरीद केंद्रों में गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है. किसानों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है. उनकी उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. राज्य सरकार ने खरीद प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और किसान-हितैषी बनाने के लिए कई नई पहल शुरू की हैं. इन उपायों से पारदर्शिता बढ़ेगी, अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगेगी और किसानों को तेज़ तथा अधिक सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी."

इन एजेंसियों के जरिए की जा रही खरीद: सरसों की खरीद राज्य के सहकारी संघ, HAFED द्वारा की जा रही है, जबकि गेहूं की खरीद कई एजेंसियों द्वारा की जा रही है, जिनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, HAFED, हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और भारतीय खाद्य निगम (FCI) शामिल हैं.

फसल खरीद में पारदर्शिता पर जोर: हरियाणा डीपीआर की तरफ से बताया गया कि "राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं. इनमें किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन, वाहनों के पंजीकरण नंबर की ट्रैकिंग, मंडियों/खरीद केंद्रों की जियो-फेंसिंग और कैमरों की स्थापना शामिल है. सरकार ने किसानों के सत्यापन के लिए मंडियों और खरीद केंद्रों में 1,281 बायोमेट्रिक मशीनें और 407 आइरिस स्कैनिंग डिवाइस लगाए हैं."

मंडियों में 932 सीसीटीवी लगाए गए: इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसान, या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, मंडी में पहुंचने पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद अपनी उपज बेच सकते हैं. खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लगभग 2,500 कर्मचारियों और 114 तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा, गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नज़र रखने के लिए मंडियों में लगभग 932 कैमरे लगाए गए हैं.

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