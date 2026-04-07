कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में बायोमेट्रिक सिस्टम ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, गेट पास न कटने से हुए घंटों हुए परेशान
कुरुक्षेत्र मंडी में पोर्टल बंद होने से बायोमेट्रिक गेट पास नहीं कटने से किसान घंटों परेशान रहे.
Published : April 7, 2026 at 2:45 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीद प्रक्रिया अब किसानों के लिए मुश्किल का कारण बनती नजर आ रही है. कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब गेहूं की फसल लेकर पहुंचे किसानों के गेट पास नहीं कट पाए. नई बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत गेट पास जारी किए जा रहे हैं, लेकिन पोर्टल साइट बंद होने के कारण यह प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई. किसान पिछले दो घंटे से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा.
किसानों की बढ़ी परेशानी: मंडी में सुबह से अपनी फसल लेकर पहुंचे किसान बिंदर सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, "मैं सुबह से यहां खड़ा हूं, लेकिन दो-तीन घंटे बाद भी मेरा गेट पास नहीं कट रहा. अधिकारी कह रहे हैं कि साइट नहीं चल रही. मैं किराये के ट्रैक्टर-ट्रॉली पर फसल लेकर आया हूं. इससे मेरा खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. बारिश का मौसम होने के कारण फसल खराब होने का भी डर बना हुआ है."
गेट पास के बिना उतारने पर जुर्माना: किसानों की समस्या इतनी ही नहीं थी. मंडी पहुंचे किसान बिंदर सिंह ने आगे बताया कि, "कमीशन एजेंट ने साफ कहा है कि अगर बिना गेट पास के गेहूं उतारी तो 11 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. इसी डर के कारण किसान अपनी फसल ट्रॉली में ही रखे खड़े हैं. इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि मजदूरों और ट्रैक्टर मालिकों की मजदूरी भी बढ़ती जा रही है."
नई व्यवस्था को कुछ किसानों ने सराहा: हालांकि, कुछ किसानों का अनुभव इससे अलग भी रहा. मंडी पहुंचे अन्य किसान इंद्रराज ने कहा, "मैं कल अपनी फसल लेकर आया था और मेरा गेट पास आसानी से कट गया. बायोमेट्रिक प्रक्रिया में एक मिनट से भी कम समय लगता है, यह प्रणाली अच्छी है."
मंडी प्रशासन ने किया समस्या से इनकार: वहीं, थानेसर मंडी के सचिव हरजीत सिंह ने किसानों की परेशानी को नकारते हुए कहा कि, "मंडी में अब तक 46,400 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और 644 गेट पास काटे जा चुके हैं. किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही. बायोमेट्रिक प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और इससे फसल की सही जानकारी दर्ज होती है."
बरसात को लेकर प्रशासन के दावे: वहीं, बरसात के खतरे को देखते हुए मंडी प्रशासन ने कमीशन एजेंटों को निर्देश जारी किए हैं. हरजीत सिंह ने कहा कि, "हमने सभी एजेंटों को निर्देश दिए हैं कि वे ट्रिपाल का इंतजाम रखें ताकि किसी भी किसान की फसल को नुकसान न हो. मंडी में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है और जरूरत पड़ने पर और मंगवाया जाएगा."
तकनीक और जमीन के बीच फंसे किसान: कुरुक्षेत्र की मंडी में सामने आई यह स्थिति साफ दिखाती है कि तकनीकी बदलावों को लागू करते समय जमीनी स्तर की तैयारियां कितनी जरूरी हैं. एक तरफ सरकार डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था लागू करना चाहती है. वहीं, दूसरी तरफ तकनीकी खामियां किसानों के लिए नई मुसीबत बन रही हैं.
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