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कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में बायोमेट्रिक सिस्टम ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, गेट पास न कटने से हुए घंटों हुए परेशान

बायोमेट्रिक सिस्टम ने बढ़ाई किसानों की परेशानी ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीद प्रक्रिया अब किसानों के लिए मुश्किल का कारण बनती नजर आ रही है. कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब गेहूं की फसल लेकर पहुंचे किसानों के गेट पास नहीं कट पाए. नई बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत गेट पास जारी किए जा रहे हैं, लेकिन पोर्टल साइट बंद होने के कारण यह प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई. किसान पिछले दो घंटे से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा. किसानों की बढ़ी परेशानी: मंडी में सुबह से अपनी फसल लेकर पहुंचे किसान बिंदर सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, "मैं सुबह से यहां खड़ा हूं, लेकिन दो-तीन घंटे बाद भी मेरा गेट पास नहीं कट रहा. अधिकारी कह रहे हैं कि साइट नहीं चल रही. मैं किराये के ट्रैक्टर-ट्रॉली पर फसल लेकर आया हूं. इससे मेरा खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. बारिश का मौसम होने के कारण फसल खराब होने का भी डर बना हुआ है." कुरुक्षेत्र अनाज मंडी (ETV Bharat) गेट पास के बिना उतारने पर जुर्माना: किसानों की समस्या इतनी ही नहीं थी. मंडी पहुंचे किसान बिंदर सिंह ने आगे बताया कि, "कमीशन एजेंट ने साफ कहा है कि अगर बिना गेट पास के गेहूं उतारी तो 11 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. इसी डर के कारण किसान अपनी फसल ट्रॉली में ही रखे खड़े हैं. इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि मजदूरों और ट्रैक्टर मालिकों की मजदूरी भी बढ़ती जा रही है."