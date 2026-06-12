किसानों के लिए बड़ी राहत: अब 19 जून तक एमएसपी पर होगी गेहूं की खरीद, लक्ष्य भी बढ़ाया
राज्य सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 23.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है.
Published : June 12, 2026 at 9:16 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की अवधि 19 जून तक बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह निर्णय लिया है, जिससे उन हजारों किसानों को फायदा मिलेगा जिनका गेहूं अभी तक समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पाया था. राज्य सरकार के इस फैसले से अब पंजीकृत किसान 19 जून तक अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे. किसानों को न केवल एमएसपी का लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस भी प्राप्त होगा.
खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन किया: किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 23.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है. इससे अधिक किसानों की उपज सरकारी खरीद प्रणाली के माध्यम से खरीदी जा सकेगी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश के 3 लाख से अधिक किसानों से 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है. सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई अवधि और लक्ष्य से शेष किसानों को भी अपनी फसल बेचने का पूरा अवसर मिलेगा.
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किसानों को मिल रहा सर्वाधिक मूल्य: राजस्थान सरकार किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के अलावा 150 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दे रही है. इस प्रकार किसानों को प्रति क्विंटल कुल 2735 रुपए का भुगतान किया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था के चलते राजस्थान देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है जहां किसानों को गेहूं का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि बोनस और विस्तारित खरीद अवधि से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा उन्हें खुले बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी.
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किसानों की सुविधा और भंडारण पर विशेष जोर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सुचारु रूप से संचालित की जाए और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. साथ ही खरीदे गए गेहूं के सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि किसान समृद्ध होगा, तभी देश समृद्ध होगा. इसी उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने, खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.