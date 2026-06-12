ETV Bharat / state

किसानों के लिए बड़ी राहत: अब 19 जून तक एमएसपी पर होगी गेहूं की खरीद, लक्ष्य भी बढ़ाया

गेहूं बेचने के लिए तैयार किसान ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की अवधि 19 जून तक बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह निर्णय लिया है, जिससे उन हजारों किसानों को फायदा मिलेगा जिनका गेहूं अभी तक समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पाया था. राज्य सरकार के इस फैसले से अब पंजीकृत किसान 19 जून तक अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे. किसानों को न केवल एमएसपी का लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस भी प्राप्त होगा. खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन किया: किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 23.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है. इससे अधिक किसानों की उपज सरकारी खरीद प्रणाली के माध्यम से खरीदी जा सकेगी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश के 3 लाख से अधिक किसानों से 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है. सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई अवधि और लक्ष्य से शेष किसानों को भी अपनी फसल बेचने का पूरा अवसर मिलेगा. पढ़ें: MSP पर गेहूं खरीद का कोटा बढ़ाने की मांग, श्रीगंगानगर में किसानों का ट्रैक्टरों से कलेक्ट्रेट कूच