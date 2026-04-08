MSP पर गेहूं खरीद: स्लॉट बुकिंग की जिम्मेदारी वापस किसान पर, ई-मित्र या पोर्टल से लेना होगा समय
गेहूं खरीद का भुगतान केवल उन्हीं किसानों के खाते में किया जाएगा, जिनके जनाधार का उपयोग पंजीकरण के लिए हुआ है.
Published : April 8, 2026 at 11:04 AM IST
कोटा: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद चल रही है और इस व्यवस्था में एक बार फिर बदलाव हुआ है. जिसके तहत अब गेहूं को MSP पर बेचने के लिए विक्रय केंद्र का स्लॉट किसान को ही लेना होगा. इसके लिए किसान खरीद पोर्टल या ई-मित्र के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन के आधार पर टाइम स्लॉट बुक कर सकेगा.
कोटा के जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) द्वितीय कुशाल बिलाला के अनुसार MSP पर गेहूं बेचने के लिए किसान को ही स्लॉट बुक करना होगा. ऐसे किसान जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वे अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं. इस व्यवस्था के अनुसार किसान खुद वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक कर सकता है. ऐसा नहीं कर पाने पर वह ई-मित्र या खरीद केंद्र की मदद ले सकता है. उसे खरीद केंद्र के जरिए अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक करना होगा. यह स्लॉट तहसील और खरीद केंद्र की क्षमता के अनुसार जारी किए जाएंगे.
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शुरुआत में दी थी व्यवस्था, बाद में बदली: पहले सरकार ने किसानों को ही स्लॉट बुक करने की सुविधा दी थी, ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार चयनित स्लॉट पर ही माल विक्रय केंद्र पर लेकर आएं, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया था. फिर खाद्य विभाग ही किसानों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर उन्हें टोकन जारी कर रहा था, जिसके बाद एफसीआई, राजफैड, तिलमसंघ व अन्य खरीद एजेंसियों के केंद्रों पर माल ले जाया जा रहा था. अब एक बार फिर व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिसके तहत किसान अपना स्लॉट खुद बुक करेगा. डीएसओ कुशाल बिलाला ने सुझाव दिया कि किसान अपनी फसल खरीद केंद्र पर लाने से पहले ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सुनिश्चित कर लें, ताकि उसे वेटिंग का सामना नहीं करना पड़े.
ओटीपी के माध्यम से दे सकेगा खातेदारी या बटाईदारी की सहमति: डीएसओ ने यह भी बताया कि यदि किसान ने खातेदार या बटाईदार की सहमति प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो वह खरीद केंद्र पर जनाधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से अनुमति दे सकेगा. बटाईदार किसानों के मामले में जहां लिखित समझौता उपलब्ध नहीं है, वहां भूमि मालिक के जनाधार और ओटीपी के माध्यम से सहमति अनिवार्य होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि गेहूं खरीद का भुगतान केवल उन्हीं किसानों के खाते में किया जाएगा, जिनके जनाधार का उपयोग पंजीकरण के लिए हुआ है. अन्य सहखातेदारों के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी.