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MSP और मुआवजे पर मोहन सरकार ने कर दी ऐसी घोषणा, ढोल बजाकर नाचने लगे अन्नदाता

गेहूं खरीद को लेकर इस घोषणा से किसान हुए गदगद, MSP खरीद और मुआवजे पर सरकार ने दे दी बड़ी राहत

sehore farmers dancing for msp
सीहोर के कई गांवों में खुशी की लहर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 2:40 PM IST

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सीहोर : मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी में आ रही समस्याओं के बीच मोहन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. मध्य प्रदेश सरकार ने स्लॉट बुकिंग की तारीख 23 मई तक बढ़ा दी है, जिसकी खुशी में किसान झूम उठे. समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की समय-सीमा बढ़ाने और भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजे जैसी मांगों को मंजूरी मिलते ही सीहोर जिले के किसान ढोल बजाकर नाचने लगे.

सीहोर के कई गांवों में खुशी की लहर

सीहोर के किसानों में मोहन सरकार के इस फैसले से भारी उत्साह है. ग्राम चंदेरी, रामखेड़ी, ढाबला और बिलकिसगंज सहित दर्जनों गांवों के किसानों ने एकत्रित होकर अपनी पारंपरिक संस्कृति के अनुसार डांडिया नृत्य किया. किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनकी पीड़ा को समझा और उन मांगों को पूरा किया जो लंबे समय से लंबित थीं। सरकार के इन ऐतिहासिक निर्णयों से किसानों को बड़ी राहत मिली है.

Wheat MSP purchase date extended
ढोल बजाकर नाचने लगे अन्नदाता (Etv Bharat)

मोहन सरकार के इन फैसलों से खुश हैं किसान

  • गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 23 मई की.
  • गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया.
  • अब सप्ताह में 6 दिन होगी तुलाई
  • केंद्रों पर 6 दिन गेहूं खरीदा जाएगा, जिससे भीड़ कम होगी.
  • मुआवजे में बड़ी जीत, जमीन अधिग्रहण पर किसानों को 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा

डांडिया के साथ किसानों का जश्न

श्योपुर के ढाबला सोसाइटी स्थित गीतांजलि वेयर हाउस पर जुटे किसानों ने ढोल-नगाड़ों और डांडिया के साथ जमकर नृत्य किया. किसान नेता एमएस मेवाड़ा ने कहा, '' मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हमारी उन मांगों को मंजूर किया है, जिसके लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे. MSP के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण का चार गुना दाम देना एक ऐसा फैसला है, जिसने किसानों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है. डॉ. मोहन यादव की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह सही मायने में किसानों की सरकार है.''

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