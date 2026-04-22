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कुरुक्षेत्र मंडी में उठान की रफ्तार पड़ी धीमी, 12 दिन बाद भी नहीं मिला भुगतान, किसान-आढ़ती दोनों परेशान

मंडी में गेहूं का बढ़ता अंबार: इधर, मंडी में लगातार गेहूं की आवक बढ़ रही है, जिससे स्थिति और गंभीर हो रही है. एक तरफ किसान भुगतान का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ मंडी में जगह की कमी और प्रबंधन की समस्या भी सामने आ रही है. इससे पूरे सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

12 दिन बाद भी नहीं मिला भुगतान: मंडी में कई किसानों ने बताया कि उन्हें अपनी फसल बेचे 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके खाते में भुगतान नहीं पहुंचा है. इस देरी के कारण किसान अपनी अगली फसल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं. मई का महीना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जब उन्हें जमीन ठेके पर लेनी होती है और खेती से जुड़े कई जरूरी काम करने होते हैं.

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी थानेसर में इन दिनों गेहूं के उठान की धीमी रफ्तार किसानों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है. मंडी में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उठान बेहद धीमा है. इसका सीधा असर किसानों के भुगतान पर पड़ रहा है. किसान अपनी फसल बेचने के बाद भी पैसे के इंतजार में परेशान हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

कमीशन एजेंट ने जताई नाराजगी: इस स्थिति पर कमीशन एजेंट रणबीर सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, "किसान हमारे पास पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं लेकिन पैसे अभी आए नहीं क्योंकि गेहूं का उठान नहीं हुआ है. गेहूं को उठाने के बाद ही 72 घंटे बाद पैसे किसानों के खाते में आएंगे. किसानों को जमीन ठेके पर लेनी है और बैंक के कई काम करने हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे परेशान हैं.आधे से ज्यादा गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है. कुछ दुकानों से कई-कई गाड़ियां लोड करवा दी गई हैं, जबकि कुछ दुकानों से बहुत कम उठान हुआ है.जब कमीशन एजेंट खरीद और सफाई का काम करते हैं, तो लोडिंग का काम भी उन्हें ही दे देना चाहिए. मौजूदा एजेंसी की चाल बहुत धीमी है और उनके पास वाहनों की कमी है."

12 दिन बाद भी नहीं मिला भुगतान (Etv Bharat)

किसानों का छलका दर्द: किसान सतनाम सिंह ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि, "मैं करीब 10 दिन पहले अपनी गेहूं की फसल बेचकर गया था, लेकिन अभी तक पैसे मेरे खाते में नहीं पहुंचे हैं. मैं आढ़ती के पास पैसे मांगने आया था, लेकिन उन्होंने बताया कि उठान नहीं हुआ, इसलिए भुगतान नहीं आया."

मंडी सचिव ने साझा किए आंकड़े: वहीं, मंडी सचिव हरजीत सिंह ने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि, "अभी तक अनाज मंडी में गेहूं की आवक 8 लाख 92 हजार क्विंटल हुई है, जिसमें से 8,47,244 क्विंटल की खरीद एजेंसी द्वारा की जा चुकी है. इसमें से 4,55,700 क्विंटल का उठान हो चुका है. हमने उठान करने वाली एजेंसी को सख्त हिदायत दी है कि जल्दी उठान करें ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके."

72 घंटे के नियम की जमीनी हकीकत: सरकारी नियमों के अनुसार फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए. लेकिन इस नियम में एक तकनीकी शर्त जुड़ी हुई है. भुगतान की गिनती तब शुरू होती है जब फसल का उठान हो जाता है और ‘जे-फॉर्म’ जारी किया जाता है. यही कारण है कि उठान में देरी होने से भुगतान भी अटक जाता है.

ऐसे में किसानों के सामने इस समय दोहरी चुनौती है. एक तरफ उन्हें अगली फसल की तैयारी करनी है और दूसरी तरफ भुगतान में देरी उनके बैंकिंग और क्रेडिट कार्यों को प्रभावित कर रही है. अगर अगले कुछ दिनों में उठान की रफ्तार नहीं बढ़ती है, तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है.

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