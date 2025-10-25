ETV Bharat / state

हरियाणा में गेहूं की बिजाई शुरू, कृषि विशेषज्ञ से जानें खास टिप्स और वैज्ञानिक विधि, 'उन्नत किस्मों से होगी बंपर पैदावार'

हरियाणा में गेहूं की बिजाई अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. गेहूं की उन्नत किस्म और पैदावार विधि संबंधित जानकारी के लिए आगे पढ़ें..

Haryana Wheat sowing begins
गेहूं की बिजाई शुरू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 2:30 PM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती होती है और इसकी बिजाई का सही समय अक्टूबर से शुरू हो गया है. लेकिन किसानों को अक्सर सही उन्नत किस्म चुनने में समस्या होती है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है. बिना वैज्ञानिक विधि अपनाए की गई बिजाई के कारण भी फसल पर रोगों का खतरा बढ़ जाता है और पैदावार प्रभावित होती है. इसलिए किसानों को यह जानना जरूरी है कि कौन-सी उन्नत किस्में बंपर उत्पादन दे सकती हैं.

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, वैज्ञानिक विधि से बिजाई करने पर फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ जाते हैं. इसके लिए प्रमाणित बीज का चयन करें, बीज उपचार जरूर करें और खेत की मिट्टी के अनुसार खाद डालें. सुपर सीडर मशीन से लाइन में बिजाई करने पर फसल अवशेष प्रबंधन आसान होता है, हवा का संचार बेहतर रहता है और रोगों का खतरा कम होता है.

कुरुक्षेत्र के जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. करमचंद (Etv Bharat)

हरियाणा में गेहूं की उन्नत किस्में और बंपर पैदावार: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने कुरुक्षेत्र के जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. करमचंद से बातचीत की. उन्होंने बताया कि, "हरियाणा में गेहूं की बुवाई 25 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और यही बिजाई का सही समय है. हालांकि, कई किसान सही जानकारी के अभाव में ऐसी किस्मों का चयन कर लेते हैं जिसमें बीमारियों का खतरा अधिक होता है और उत्पादन में गिरावट आती है. किसान बंपर पैदावार के लिए DBW 327, DBW 187, DBW 303, DBW 222 और PBW 826 जैसी उन्नत किस्मों का उपयोग कर सकते हैं. ये किस्में सरकारी और गेहूं संस्थान द्वारा प्रमाणित हैं, जिनमें रोगों का खतरा कम होता है और उत्पादन बेहतर होता है."

गेहूं उन्नत किस्मों से होगी बंपर पैदावार (Etv Bharat)

बीज परिवर्तन और सावधानियां: डॉ. करमचंद ने कहा कि "किसान को हर 2 साल के बाद अपने गेहूं के बीज बदलते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार एक ही बीज का उपयोग करने से रोगों का खतरा बढ़ जाता है. कुछ किसान लंबे समय तक HD 2968 किस्म का उपयोग कर रहे थे, जिसमें रोगों की समस्या अधिक देखी गई है. इसलिए इस किस्म की बिजाई से बचें, वरना फसल को नुकसान हो सकता है और पैदावार प्रभावित हो सकती है."

गेहूं की बिजाई (Etv Bharat)

बीमारियों से सुरक्षा और पैदावार में बढ़ोतरी: जिला कृषि उपनिदेशक ने आगे बताया कि "वैज्ञानिक विधि से गेहूं की बिजाई करने पर फसल में बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है. सबसे अहम कदम है बीज का उपचार करना. इसके लिए बावरस्टीन दवाई का उपयोग 2 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज की दर से किया जाना चाहिए. बीज उपचार के बाद फसल में प्रमुख बीमारियों का खतरा नहीं रहता और इसके साथ ही पैदावार में भी वृद्धि होती है, जिससे किसान अपनी फसल से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं."

गेहूं की बिजाई शुरू (Etv Bharat)

एकड़ में इतनी हो बीज की मात्रा: जिला कृषि उपनिदेशक कुरुक्षेत्र ने कहा कि "अगेती गेहूं की बिजाई करने वाले किसान भाई एकड़ में 40 किलोग्राम बीज डालें, जबकि पछेती बिजाई करने वालों के लिए यह मात्रा 50 किलोग्राम प्रति एकड़ निर्धारित है. सरकार द्वारा प्रमाणित बीज का एक 40 किलो का बैग 1200 रु. में उपलब्ध है और किसान केवल प्रमाणित बीज भंडार से ही बीज खरीदें, ताकि किसी प्रकार की समस्या या फसल में नुकसान से बचा जा सके."

इन उन्नत किस्मों से होगी बंपर पैदावार (Etv Bharat)

गेहूं में खाद की मात्रा: कुरुक्षेत्र जिला कृषि उपनिदेशक ने आगे बताया कि "खाद डालने से पहले किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं और कमी वाले पोषक तत्व के आधार पर नजदीकी कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही खाद का प्रयोग करें. सामान्य रूप से गेहूं की बिजाई के समय एक एकड़ खेत में एक बैग डीएपी डालें, या डीएपी की जगह डेढ़ बैग एनपीके खाद का प्रयोग कर सकते हैं. एनपीके में पोटाश की प्रचुरता के कारण पौधे का तना मजबूत होता है, दाना मोटा होता है और दाने का वजन भी अच्छा रहता है, जिससे फसल बढ़ने पर गिरने का खतरा कम होता है. इसके अलावा पिछली बिजाई के दौरान 10 किलो जिंक प्रति एकड़ डालें और खेत में दो से ढाई बैग यूरिया का प्रयोग करें."

गेहूं के बीज (Etv Bharat)

सुपर सीडर से वैज्ञानिक विधि से बिजाई: डॉ. करमचंद ने बताया कि "किसान सुपर सीडर मशीन का उपयोग करके गेहूं की बिजाई करें. इस विधि से न केवल बीज बोना आसान होता है, बल्कि फसल अवशेष का प्रबंधन भी स्वचालित रूप से हो जाता है. सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई लाइन में होती है, जिससे फसल के बढ़ने पर हवा की क्रॉसिंग आसान होती है और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. इसके साथ ही फसल गिरने की संभावना भी न्यून रहती है, जिससे उत्पादन बेहतर होता है."

कृषि उपनिदेशक की मानें तो सुपर सीडर का प्रयोग करने से खेत की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है और यूरिया खाद की लागत कम होती है. इससे गेहूं की बिजाई की लागत में भी थोड़ी कमी आती है. वैज्ञानिक विधि से इस प्रकार की बिजाई करने पर किसान बंपर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही खेत प्रबंधन और उत्पादन दोनों में सुधार होता है.

