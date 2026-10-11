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कुरुक्षेत्र में बारिश से भीगी गेहूं की फसल, किसान बोले- 'अब इस गीली फसल को कौन खरीदेगा?'

कुरुक्षेत्र में बेमौसम बरसात ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. मंडी में रखी धान की फसल भीग गई.

rain in kurukshetra
rain in kurukshetra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 11, 2026 at 7:28 PM IST

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कुरुक्षेत्र: धान की कटाई और खरीद के पीक सीजन के दौरान धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मौसम के अचानक करवट लेने से अन्नदाता गहरे संकट में घिर गया है. आज दिन भर हुई बेमौसम भारी बरसात ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी धान की फसल भीग चुकी है, वहीं खेतों में तैयार खड़ी फसल को भी भारी क्षति पहुंची है. हालात यह हैं कि किसानों का 'पीला सोना' कहे जाने वाला धान अब पानी में बहता और भीगता नजर आ रहा है.​

मंडियों में खरीद की सुस्त रफ्तार और किसानों का दर्द​: कुरुक्षेत्र की मंडियों में इन दिनों धान लेकर पहुंचे किसानों की लंबी कतारें लगी हैं. किसान त्रिलोचन सिंह का आरोप है कि वे पिछले 6 से 8 दिनों से अपनी फसल लेकर मंडियों में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकारी खरीद सुचारू न होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लग रही है. कभी धान में नमी अधिक होने का बहाना तो कभी अन्य प्रशासनिक अड़चनें बताकर खरीद से इनकार किया जा रहा है, ऊपर से 10 और 11 तारीख को मंडी बंद रहने से किसानों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं.

कुरुक्षेत्र में बारिश से भीगी गेहूं की फसल (ETV Bharat)

कौन खरीदेगा गीली फसल? किसान गुरदेव सिंह ने दर्द बयां करते हुए कहा हमारी फसल छह दिन से मंडी में पड़ी है. पहले सूखी फसल नहीं खरीदी गई और अब बारिश से पूरी फसल गीली हो गई है. जब सूखी फसल कोई नहीं खरीद रहा था, तो अब इस गीली फसल को कौन खरीदेगा?" किसानों को अब इस बात का डर सता रहा है कि भीगा हुआ धान या तो बिकेगा ही नहीं या फिर बिचौलियों द्वारा औने-पौने दामों पर खरीदा जाएगा.​

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बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता (ETV Bharat)
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मंडी प्रशासन के दावों की खुली पोल (ETV Bharat)

किसानों की मांगे: किसानों का यह भी आरोप है कि मंडियों में तौल और नमी के नाम पर उनकी फसल के दाम कम किए जा रहे हैं. एमएसपी के सरकारी दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर किसानों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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बारिश में बही धान की फसल (ETV Bharat)
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कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में जलभराव (ETV Bharat)
  • ​त्वरित धान खरीद: मंडियों में खुले में पड़े धान की तुरंत और बिना किसी शर्त के खरीद शुरू की जाए.​
  • फसल नुकसान का मुआवजा: बारिश और नमी के कारण मंडियों तथा खेतों में खराब हुई फसल का विशेष गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए.
  • ​नमी और तौल नियमों में ढील: मौसम खराब होने के कारण धान में आई नमी के मानकों में छूट दी जाए ताकि किसानों को फसल बेचने में परेशानी न हो.

खेतों में भी भारी तबाही​: बारिश की मार सिर्फ मंडियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर ग्रामीण अंचलों में खेतों तक देखने को मिल रहा है. जिन खेतों में धान की कटाई चल रही थी या फसल पककर तैयार खड़ी थी, वहां पानी भरने से भारी नुकसान हुआ है. किसान रंजन सिंह के अनुसार जहां पहले प्रति एकड़ 20 से 30 क्विंटल तक पैदावार की उम्मीद थी, वहीं अब मौसम की मार के कारण यह पैदावार घटकर आधी रह जाने की आशंका है.​

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