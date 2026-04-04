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आगरा में आंधी-बारिश और ओले से गेहूं की फसल बर्बाद, मकान ढहा, 9 लोग घायल

शनिवार को भी आंधी-बारिश के आसार, बारिश के बाद इन गांवों में बिजली भी गुल हो गई.

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आगरा में ओले बारिश से ढहा छत, फसलें भी खराब (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 1:43 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 3:00 PM IST

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आगरा: जिले में शुक्रवार देर रात आंधी-बारिश और ओले गिरने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. मौसम के अचानक करवट लेने से देखते ही देखते आसमान में धूल का गुबार छा गया. करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आंधी चली. वहीं, शहर और देहात में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए. अंधड़ के तुरंत बाद करीब 1 घंटे तक बारिश और ओलों की बरसात हुई. जिससे तापमान भी धड़ाम में से गिर गया. आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और जौ के साथ ही सब्जियों की फसलों को ​नुकसान हुआ है.

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भारी ओलों की बरसात. (Photo Credit; ETV Bharat)

खेतों में कटी पड़ी गेहूं, जौ की फसल बिछ गई है. जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई. शहर के अधिकांश इलाकों में ब्लैक आउट होने से लोगों को परेशानी हुई. बता दें कि आगरा में सबसे पहले फतेहपुर सीकरी विकासखंड क्षेत्र में आंधी आई. जिससे गांव दुलारा, ओलेंडा, सिरौली ,दूरा, हसपुरा, मई बुजुर्ग, डिठवार, सिकरौदा में बारिश और ओले गिरे.

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मकान की छत गिरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

फतेहपुर सीकरी में 5 मकान गिरे, 9 लोग घायल: फतेहपुर सीकरी के गांव मई बुजुर्ग और नगला धीरू में तेज आंधी और बारिश से 5 मकान गिरे, जिनके मलबे में दबे 9 लोग घायल हुए हैं. उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है.

एडीएम वित्त और राजस्व शुभांगी शुक्ला ने बताया कि राजस्व की टीम से सर्वे कराया जाएगा. रिपोर्ट मिलने के बाद इन लोगों को नियमानुसार आर्थिक मदद की जाएगी. गांव मई बुजुर्ग में आबिद पुत्र सैदपुर, शफीक पुत्र रफीक, मंगल पुत्र बलराम, धर्मवीर पुत्र अर्जुन और पिंकी पुत्र रणबीर के मकान गिरे हैं. जिससे नूरजहां, शफीक, मुस्कान, सुल्तान, संजू, जोया, एजाजु पुत्र आबिद और समीर घायल हुए हैं. जबकि नगला धीरू सिकंदर की पत्नी नगीना घायल हुई है. बारिश के बाद इन गांवों में बिजली भी गुल हो गई. जिससे भी ग्रामीणों को राहत कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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मकान की छत ढही (Photo Credit; ETV Bharat)

आज शनिवार को भी आंधी-बारिश के आसार: मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार को भी मौसम खराब रह सकता है. जिससे तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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सीकरी-एत्मादपुर में 100 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल: तेज आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से आगरा जिले में 100 से अधिक गांवों की बिजली गुल हो गई. विद्युत विभाग की टीमें देर रात तक विद्युत आपूर्ति सुचारू करने में जुटी रहीं.

SDO प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि एत्मादपुर क्षेत्र में 30 से अधिक बिजली के पोल गिरे हैं. एत्मादपुर विद्युत उपकेंद्र से संचालित 9 बिजलीघर एत्मादपुर, कुबेरपुर, रहनकलां, आहरन, बरहन, चावली, गढ़ी महासिंह, कुरगवां, ओंकारपुर फीडरों से भी आपूर्ति प्रभावित हुई है. इन फीडरों की लाइनों पर 35 से 40 पेड़ टूटकर गिर गए हैं. 25-30 पोल भी टूट गए हैं.

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पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरे: आंधी के चलते पेड़ और होर्डिंग गिर गए. कई स्थानों पर पेड़ सड़कों और बिजली लाइनों पर गिरने से यातायात बाधित हुआ. दयालबाग क्षेत्र में पेड़ गिरने से बिजली गुल हो गई. आंधी शुरू होते ही सुरक्षा के तहत बिजली विभाग ने सप्लाई बंद कर दी. जिससे स्ट्रीट लाइट बंद हुई, तो शहर अंधेरे में डूब गया. शहर में कई क्षेत्रों में 5 से 7 घंटे के बाद बिजली की आपूर्ति शुरू हुई.

ये भी पढ़ें: UP RAIN ALERT; 50 जिलों में आंधी-तूफान संग झमाझम बारिश का फिर अलर्ट जारी, ओले भी गिर सकते

Last Updated : April 4, 2026 at 3:00 PM IST

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