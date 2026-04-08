श्रीगंगानगर : पदमपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल तबाह, मुआवजे की मांग
पदमपुर के LNP क्षेत्र में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. किसानों ने मुआवजे की मांग की.
Published : April 8, 2026 at 5:42 PM IST
श्रीगंगानगर : जिले के पदमपुर उपखंड के LNP क्षेत्र में मंगलवार देर रात तेज बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. 41LNP, 53LNP, 54LNP और 55LNP गांवों में गेहूं की पकी फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है. खेतों में ओलों की परत और पानी के जमाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी.
किसनों ने प्रशासन से जल्द सर्वे करवा मुआवजे की मांग की. इधर, जिला कलेक्टर अमित यादव, एसडीएम अजीत गोदारा, तहसीलदार जितेंद्र सिंह, उप तहसीलदार अंकित कुमार समेत कृषि अधिकारी और पटवारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
जिला कलेक्टर अमित यादव ने बताया कि एसडीएम और तहसीलदार से किसानों को हुए नुकसान का आकलन करा रहे हैं. रिपोर्ट तैयार होते ही किसानों को अधिकतम मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है. इसके तहत किसानों को पहले स्लॉट बुक करना होगा, उसी के अनुसार अपनी फसल मंडी में लानी होगी. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जा सके.
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इधर, स्थानीय किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि ने उनकी पूरी फसल बर्बाद कर दी है. 55LNP निवासी किसान देवीलाल ने कहा कि उनकी गेहूं की फसल में लगभग 90 प्रतिशत तक नुकसान हो चुका है. दाने पूरी तरह खराब हो गए. किसान कमलेश कुमार ने बताया कि देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में अभी भी पानी और ओले पड़े हैं. इससे फसल पूरी तरह चौपट हो गई. उन्होंने प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की.
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