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गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख, किसानों पर कुदरत की दोहरी मार

गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग ( फोटो सोर्स- Farmer )