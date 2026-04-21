गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख, किसानों पर कुदरत की दोहरी मार
उधम सिंह नगर के बिक्रमपुर गांव में आग लगने से जली गेहूं की फसल, आग बुझाते वक्त झुलसे कुछ लोग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 21, 2026 at 5:59 PM IST
रुद्रपुर: जहां एक ओर बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, तो वहीं अब आग की घटनाओं ने उनकी तैयार गेहूं की फसल को राख में बदल दिया है. बाजपुर क्षेत्र से ऐसी ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां अज्ञात कारणों से लगी आग ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है.
गेहूं के खेत में लगी भीषण आग: दरअसल, उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र के बिक्रमपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक एक गेहूं के खेत में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के कई एकड़ खेतों को अपनी चपेट में ले लिया.
लपटों से आग बुझाने में हुई परेशानी: तेज हवाओं के चलते आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा इलाका धुएं के काले गुबार से भर गया और खेत आग के गोले में तब्दील हो गए. स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया.
कुछ लोग झुलसे: ट्रैक्टरों और पेड़ों की टहनियों की मदद से लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे रोक पाना मुश्किल हो गया. इस दौरान कई लोग आग बुझाने की कोशिश में झुलस भी गए.
उधर, घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी.
बताया जा रहा है कि यह वही फसल थी, जो हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण पहले ही नुकसान झेल चुकी थी. अब आग की इस घटना ने किसानों की कमर पूरी तरह तोड़ दी है. किसान खुद को कुदरत की दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर पा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं.
घटना की सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और नुकसान का जायजा लिया. अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही फसल के नुकसान का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा. हालांकि, किसानों में इस आश्वासन को लेकर असंतोष भी देखा जा रहा है.
भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन और अग्निशमन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार से जल्द राहत देने की मांग की है.
वहीं, बाजपुर अग्निशमन विभाग के फायरमैन ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया. फिलहाल, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है.
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